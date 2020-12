No autorizaremos nuevos impuestos que afecten la reactivacion económica de los michoacanos: Arturo Hernández Vázquez

Morelia, Michoacán, 14 de diciembre de 2020. Con el compromiso de no autorizar impuestos injustificados que detengan la reactivación económica de Michoacán o que representen un impacto para los bolsillos de las familias, la Comisión de Hacienda, encabezada por el diputado local, Arturo Hernández Vázquez, inició la revisión de la propuesta fiscal del gobierno estatal para el próximo año. “Iniciamos la revisión del paquete económico del 2021, la falta de siete mil millones de pesos es evidente, pero los hemos dicho, no aprobaremos impuestos que afecten a los michoacanos, no es la manera en la que se reactivará la economía de nuestro estado, cobrando más impuestos, al contrario, debemos de impulsar a los sectores que representan empleos, ingresos y desarrollo para nuestro estado”, refirió. El Presidente de la Comisión, informó que, el paquete fiscal enviado por el ejecutivo establece el impuesto del cuatro punto cinco por ciento a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, el 10 por ciento a las rogaciones en juegos con apuestas, además del dos por ciento a los impuestos cedulares sobre ingresos de las personas físicas, el cual, señaló, el año pasado se derogó y de nuevo cuenta se presenta con una reducción a través de la incorporación de la Ley de Coordinación Fiscal. “Estamos realizado el análisis a profundidad, porque los impuestos cedulares ya habían sido presentados en la propuesta del 2019, para aplicarse en este año, pero fueron derogados y lo hemos dicho, no podemos afectar a quienes obtienen ingresos por la prestación de servicios profesionales y por la realización de actividades empresariales, quienes son los que, además de reactivar la economía de nuestro estado, no cuentan con prestaciones, como la seguridad social”, señaló. El diputado local por el Distrito 07, informó que se aprobaron 111 leyes de ingresos del mismo número de municipios para el próximo año, en las que se evitaron aumentos injustificados en el cobro de impuestos y no mayores al tres por ciento. Informó que, en el caso del ayuntamiento capitalino, se analizará y aprobará el dictamen el próximo miércoles, luego de que se recibió un alcance del proyecto presupuestal, el cual ha sido analizado y será necesario discutir con los integrantes de las Comisiones Unidas, ya que existen algunas dependencias como el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, que presentó un programa ante el ayuntamiento desde abril y que no fue presentado en la Ley de Ingresos. “Cumplimos con el calendario que establecimos desde un principio en las comisiones unidas, los aumentos superiores al tres por ciento que se aprobaron para algunos ayuntamientos son en servicios específicos, que no se traducen en un impacto directo a la población. Fuimos responsables en la revisión de los municipios y lo seremos en el presupuesto del gobierno estatal”, afirmó.