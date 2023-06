Niñas y niños parlamentarios engrandecen el buen nombre de Michoacán: 75 Legislatura.

Morelia, Michoacán, a 31 de mayo de 2023.

Reconoce Congreso a participantes de 12° Parlamento Niñas y Niños en México

La presidenta de la Mesa Directiva de la 75 Legislatura, Julieta García Zepeda, recibió a las y los menores que asistieron al 12° Parlamento de las Niñas y los Niños en México 2023, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a quienes reconoció y aplaudió por su participación y por engrandecer con ello la historia y el buen nombre de Michoacán.

A través de 15 mesas de trabajo, los parlamentarios infantiles plantearon diversas propuestas en materia de paridad de género, combate al maltrato animal, cuidado de la salud mental, cuidado del medio ambiente, así como para eliminar el bullying, la discriminación y la violencia.

En el Salón de Recepciones del Poder Legislativo, la diputada Adriana Hernández Iñiguez, presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, agradeció la entrega de la declaratoria de los trabajos que presentaron en la ciudad de México, y les refirió que como legisladores, es muy importante conocer su punto de vista de sobre la realidad que se vive no sólo en su municipio o su distrito, sino de todo el Estado y del país.

“Los invitó a levantar la voz, no permitan que les digan “no puedes hablar, no puedes decir lo que piensas, no puedes decir lo que tú crees”, siempre tienen que levantar la voz como lo están haciendo ustedes, con respeto, valores, con esa educación que les han dado sus familias. Es muy importante respetarnos todos, siempre dígannos a los adultos lo que piensan porque eso puede hacer que cambien las condiciones de nuestro Estado”, destacó.

Ana Belinda Hurtado Marín, presidenta de la Comisión de Educación, les invitó a que el próximo año participen en el Parlamento Infantil Estatal e instó a sus papás a no dejar a sus hijos porque “aquí yo veo a futuros diputados, presidentes y presidentas, senadores, con oratoria, ellos son nuestro presente y futuro; quiero decirles a ustedes niños, sigan soñando para que sus sueños de hagan realidad”.

La legisladora los invitó a regresar a sus escuelas a hacer equipos, a no ofender a una niña o niño, “ustedes son nuestros representantes, ayuden cuando alguien ofenda, porque precisamente lo que ocupamos en Michoacán es que no haya más violencia”.

Ante la presencia de las legisladoras Laura Ivonne Pantoja Abascal, María Guillermina Ríos Torres, Guadalupe Díaz Chagolla y del Diputado Jesús Hernández Peña, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, agradeció la apertura del Congreso del Estado para escuchar los puntos resolutivos de la declaratoria del 12° Parlamento de las Niñas y los Niños en México, ejercicio en el que se concretó el derecho que ellos tienen a emitir su opinión y a participar frente a sus autoridades.

“Lo que ahora hacen es un ejercicio de rendición de cuentas y por ello nuevamente el agradecimiento al Congreso del Estado que permite a niñas y niños participantes transmitir las conclusiones a las que llegaron en las diversas comisiones, para que conozcan sus propuestas y en lo que corresponda, en el ámbito local, las consideren”, les expuso.

Ante autoridades del INE, IEM, además de SEE, DIF, Tránsito Estatal, SESEPINA y CRIT se explicó que de los 91 mil 596 niñas y niños que actualmente cursan el nivel de 5° grado en la entidad, participaron 12 mil 224, para luego ser elegidos 12 en un ejercicio legítimo de democracia, del que emergieron las y los participantes: Paulo Mateo Contreras, Diego Jesús Chavez, Noam Gael Robledo, Mateo Chávez, Emmanuel Martínez, Tania Musick, Diana Paula Rojas, Iker Irán Báez, Dayanara Torrez, Dasha Naylin Pérez, Andrea Michele López y Escarlet Aurora Silva.