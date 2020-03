Kaia Rolle, una niña de tan solo seis años, fue brutalmente torturada psicológicamente, arrestada y procesada por un oficial de Orlando, Florida. No, la menor no llevaba armas ni transportaba drogas, un simple berrinche escolar la llevó a vivir la peor pesadilla de su vida.

Sí, sí, a muchas personas les parece gracioso amenazar a sus hijos con llamar a la policía si no dejan de hacer tal o cual cosa, pero seguramente después de ver estas imágenes, la perspectiva les cambiará para siempre. En el video, se aprecia a la estudiante de primer año mirando con terror las esposas que sostiene el oficial, mientras que pregunta: “Para que es eso”, el policía sin titubear le responde: “Son para ti”.

Entre llantos y súplicas de clemencia la niña fue sometida, como si fuera alguna criminal, llevada a la patrulla ante los ojos de sus maestros, mientras que sus alaridos implorando una segunda oportunidad no sirvieron de nada. Fue trasladada al centro de detención juvenil, donde le abrieron un expediente, le tomaron las huellas digitales, así como las clásicas fotografías de frente y perfil sosteniendo un número para su ficha policial al lado del nombre Kaia Rolle .

Merlayn Krikland, abuela de Rolle, relató a varios medios de comunicació que la niña hizo un berrinche y manoteó a tres empleados de la escuela, a consecuencia de su apnea del sueño, que le provoca malestar y cansancio durante las mañanas, pero el policía se encargó de acusarla de agresión y desacato. Por supuesto, el comportamiento de la menor puede desatar polémica, pero, vamos, es una niña de apenas seis años.

Como era de esperarse, el caso desató reacciones de todo tipo, pero gracias a la presión social, el policía fue despedido por no seguir el protocolo adecuado. De acuerdo con la BBC, las leyes establecen que un oficial de policía debe contar con la aprobación de su supervisor para arrestar a un menor de 12 años.

Aunque no queda claro quién llamó a la policía y el por qué sus profesores no hicieron nada por reclamar ante la situación tan arbitraria, el diario británico recibió noticias de que Jeff Kaye, presidente de la consultoría “School Safety Operations” escribió al Whashigton Post para asegurar que en otros estados el agente no solo habría sido despedido, sino posiblemente acusado de algún delito. “No se me ocurre ninguna razón para arrestar a un niño de 6 años, escribió.

A pesar de que el arresto de Kaia Rolle sucedió en septiembre del 2019, la familia decidió esperar y mostrar el vídeo cinco meses después, con la intensión de que otras escuelas desarrollen estrategias para que esto no vuelva a ocurrir. Nos aterra pensar que si asì tratan a los propios niños estadounidenses, cómo trataran a los menores migrantes.

Con información de : ADRIANA ALANÍS