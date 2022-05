“Ni nos doblan, ni nos asustan”, dijo el priísta Alejandro Moreno desde Quintana Roo

Desde aquí le decimos a Morena y al gobierno federal: ni nos doblan ni nos asustan. Aquí estamos de frente, con todo, con la razón, con la ley y con la Constitución”, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en respuesta a los ataques en su contra.

En este municipio, donde acompañó a la candidata del tricolor a la gubernatura, Leslie Hendricks, en su cierre de campaña, dijo que desde el gobierno “arman campañas de desprestigio” y “nos quieren asustar y nos quieren amedrentar”, pero aseguró que los priistas siempre estaremos del lado de México.

“En nuestras venas corre la lealtad y el amor por la patria, porque somos ciudadanos que estamos dispuestos a darlo todo para hacer que el país retome el rumbo. Nada ni nadie nos va a detener”, expresó ante la militancia de Chetumal.

El Presidente Alejandro Moreno puntualizó que “llegó el momento y la hora de demostrar que los ciudadanos sí nos unimos para defender nuestro país”, y aseveró que “el PRI está listo para darlo todo por México”.

Expuso que con los ataques en su contra, “lo que quieren es intimidarnos, asustarnos, amedrentarnos. Pero a mí no me van a doblar. A mí no me van a asustar. Los voy a enfrentar, de frente, a este gobierno, que quiere instaurar una dictadura. Porque hoy tienen a un ex candidato presidencial, por la persecución política, fuera del país. Yo no voy a hacer eso. Yo aquí los voy a enfrentar”.

Consideró que el gobierno federal y Morena “utilizan a la gobernadora de Campeche, tristemente, para estar sacando este tipo de información ilegal, para empezar, y segundo, falsa y calumniosa”.

Por otra parte, el líder nacional del tricolor confió en que, con el apoyo y respaldo de las familias quintanarroenses, y con la fuerza de la militancia priista, Leslie Hendricks Rubio será la próxima gobernadora de Quintana Roo, ya que ha hecho una campaña de propuestas y resultados, y también de mucho ánimo.