Negocios de venta de comida de La Piedad, beneficiados con créditos del Plan Emergente

Morelia, Michoacán, a 12 de junio de 2020.- A Francisco Javier Alvarado y a su familia, la pandemia y las medidas de prevención del COVID-19, les llevó a cerrar sus negocios de venta de alimentos, por lo que en los últimos cuatro meses han enfrentado una situación económica complicada.

Francisco Javier tiene un negocio de tortas y licuados en la colonia La Purísima, de La Piedad, en tanto que sus padres venden tacos de cabeza; respecto al impacto que han tenido sus negocios por la contingencia sanitaria, refirió que no han salido a vender porque las calles del centro están cerradas; aunado a ello, se les han acumulado las cuentas por pagar, por ejemplo de la renta del local, la luz, y la comida de la familia.

Este empresario piedadense recibió recientemente el crédito para empresas familiares correspondiente al Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas. Contento por haberlo recibido, señaló que son alrededor de 12 personas las que se benefician con el financiamiento del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), en coordinación con el Ayuntamiento de La Piedad y con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El empresario se enteró por otros comerciantes que el Gobierno de Michoacán implementó el Plan Emergente y brinda muchos apoyos, incluyendo despensas “me metí a la página oficial y ahí fue donde vi que era cierto, que nos iban a apoyar”. Aseguró que el trámite no se le hizo difícil y que en todo el proceso tuvo orientación y apoyo, “la muchacha que nos atendió nos decía por internet y por teléfono, y solo era subir documentos, fotos; ayer me marcaron para decirme que ya estaba autorizado, ella me marcó vía WhatsApp”.

En el municipio de La Piedad, Sí Financia amplió el convenio con el Ayuntamiento, para atender la demanda generada a causa de la afectación económica por la contingencia sanitaria; por ello, de los 2 millones convenidos inicialmente, se incrementó el monto disponible a 3 millones de pesos.