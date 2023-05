Necesario seguir concientizando sobre la importancia de la salud menstrual: Mónica Valdez

Al conmemorarse este domingo el Día Internacional de la Higiene Menstrual, refirió que en México sigue existiendo en las escuelas poca información respecto a la menstruación y la higiene menstrual.

En México y estados como Michoacán es necesario seguir concientizando sobre la importancia de la salud menstrual y una correcta gestión de higiene en la materia, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Al conmemorarse este domingo el Día Internacional de la Higiene Menstrual, la diputada por el Distrito de Zacapu refirió que en México sigue existiendo en las escuelas poca información respecto a la menstruación y la higiene menstrual.

“Michoacán es de los pocos estados que ha legislador en la materia, aquí contamos con la Ley de Menstruación Digna, que es preciso encuentre reflejo en la realidad con su aplicación mediante políticas públicas claras y efectivas”.

Mónica Valdez apuntó que aunque importante, no es suficiente que las acciones se reduzcan al acceso de forma gratuita a los productos de higiene femenina, ya que es importante informar y concientizar sobre lo fundamental que es la salud mensural.

“Diversos estudios, entre ellos varios de la UNAM nos recuerdan la importancia de reconocer que la menstruación está estrechamente relacionada con la dignidad humana y que, sin los recursos o condiciones necesarias, esto puede causar situaciones de abandono escolar, laboral o de las actividades del día a día”.

La legisladora apuntó que el Programa Higiene Menstrual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reporta que en México el 43 por ciento de las niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante su periodo menstrual; el 30 por ciento utiliza papel higiénico en lugar de toallas sanitarias; el 66 por ciento piensa que los baños en sus escuelas están sucios; y el 73 por ciento se lava las manos sin jabón.

“Los especialistas reportan que cuando las personas no pueden acceder a instalaciones de baño seguras y con agua potable, o que no tienen acceso a productos de higiene como toallas o tampones, no pueden manejar su menstruación con dignidad, por lo que es fundamental seguir trabajando en la materia”.