Necesario combatir el cáncer de próstata con mayor prevención: Julieta Gallardo￼

Es necesario combatir el cáncer de próstata con mayor prevención, trascendiendo los prejuicios que hacen que los hombres no acudan al médico a realizarse los chequeos necesarios, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.



Al conmemorarse este domingo el Día Mundial del Cáncer de Próstata, la diputada por el Distrito de Puruándiro recordó que en México cada año se detectan más de 25 mil casos de cáncer de próstata y más de siete mil 500 personas pierden la vida por esta causa.



“Los datos del sector salud consignan que este tipo de cáncer es la primera causa de enfermedad y muerte masculina, y uno de cada seis mexicanos está en riesgo de padecer esta enfermedad, por lo que es indispensable que a partir de los 40 años acudan a revisión médica anual, principalmente quienes presentan antecedentes familiares de cáncer”.



Julieta Gallardo refirió que el cáncer de próstata es de lento crecimiento, es decir, no presenta síntomas en etapas tempranas y el riesgo de desarrollarlo aumenta con la edad.



“Los especialistas señalan que si esta enfermedad es diagnosticada de manera temprana y es tratada en sus etapas iniciales, es curable en 85 por ciento de los casos”.



La legisladora refirió que en México la mayoría de hombres son diagnosticados en etapa avanzada, no siendo candidatos a un tratamiento con intención curativa, y de acuerdo con el caso, se ofrece tratamiento con radioterapia o tratamiento con bloqueo hormonal.