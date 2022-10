Necesaria la presencia del Ejército en Michoacán los próximos años: Mauricio Prieto Gómez

El Diputado Federal por el PRD, Mauricio Prieto Gómez estableció su posición acerca de la propuesta de otorgar un período ampliado al Ejército en las calles del país, donde señaló la necesidad de que este se encuentre presente en Michoacán, tema que afirmó se analizó y debatió, llegando a la conclusión de que dicho decreto debía ser aprobado.

“El acuerdo fue claro y concreto: en Michoacán necesitamos al Ejército siempre y cuando se acoten los tiempos y las formas, situación que se planteó en el Senado y en la Cámara de Diputados; estas modificaciones se integraron y por ello se votó en ese sentido”, expresó Mauricio Prieto Gómez.

El Coordinador de los Diputados Federales del PRD en Michoacán, apuntó este tema se debatió en Morelia desde hace algunas semanas con el Dirigente Nacional del PRD, Jesús Zambrano, el Coordinador Parlamentario en San Lázaro, Luis Ángel Espinosa Cházaro; los senadores Miguel Ángel Mancera y Antonio García; y diputados federales del estado.

“Mi Dirigente Jesús Zambrano siempre supo que yo iba a votar a favor porque las circunstancias en Michoacán están extremadamente difíciles. Mi Distrito es complicado, tenemos el asesinato de dos síndicos, ingobernabilidad por la inseguridad en otro municipio e incursión de grupos armados en la mayoría de ellos; yo he consultado a la gente, me muevo a ras de piso y la petición es siempre la misma: sin el Ejército no vamos a poder resolver el problema”.

Finalmente, el Legislador reiteró que Michoacán no puede permitir que el Ejército regrese a los cuarteles por las circunstancias tan severas que se viven en el país; por ello se planteó esta estrategia durante 4 años, para que el Gobierno Federal entregara un plan verdadero para combatir a la delincuencia.