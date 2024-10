Nacional | Víctor Gónzalez, el Dr. Simi, fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2024

Víctor Gónzalez, conocido como el Dr. Simi, fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2024, así lo anunció Rigoberta Menchú Tum, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992.

Durante una conferencia de prensa, Menchú Tum destacó el trabajo social sin fines de lucro que ha realizado Víctor Gónzalez por medio de Grupo Por Un País Mejor (GPUPM).

Ángel Canil Grave, representante legal de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, detalló que el Dr. Simi fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2024 porque GPUPM es “una asociación humanista, altruista y solidaria que integra a empresas e instituciones autosostenibles de carácter social, cuya misión es construir una nación justa, en armonía y que permite a millones de personas vivir con felicidad, dignidad y justicia, por medio de la salud”.

Además, agregó que con la nominación se buscó reconocer el trabajo de los dirigentes de GPUPM debido a que impulsan un modelo humanista en beneficio de toda la población.

Canil Grave declaró que gracias a los dirigentes de GPUPM “la salud también es la paz” y aseguró que “si no hay salud, no hay armonía, no hay felicidad, no hay rendimiento en nuestro trabajo, no cumplimos el sueño que nos proponemos hacer”.

De acuerdo con la página de Víctor González, las instituciones y empresas que pertenecen a GPUPM son: Farmacias Similares, Farmacias del Dr. Simi, Laboratorios Best, Sistemas de Salud Dr. Simi, Transportes Farmacéuticos Similares, Fundación del Dr. Simi, Fundación Best y Fundación Niños de Eugenia.