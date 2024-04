Nacional | Las y los niños serán la base del México Nuevo: Máynez

°“Si México decepciona a las y los niños de las colonias, de las comunidades del sur del país, del norte, del oriente y del poniente, le está fallando a todo el país en su conjunto, nuestros destinos están vinculados”, Máynez

Monterrey, Nuevo León, 31 de marzo de 2024.-Jorge Álvarez Máynez en compañía de Mariana Rodríguez, candidata a la alcaldía de Monterrey, expuso que en el México Nuevo el futuro de las y los niños será la base y la prioridad de las alcaldías, los gobiernos estatales y desde la presidencia para Movimiento Ciudadano.



“Si México le falla a los niños, también le fallará a Mariel, y le fallará a Luciano, y le fallará a Constanza. Si México decepciona a los niños de las colonias, de las comunidades del sur del país, del norte, del oriente y del poniente, le está fallando a todo el país en su conjunto, nuestros destinos están vinculados”, señaló Máynez.

Álvarez Máynez resaltó el compromiso de Mariana Rodríguez con la infancia, por su trabajo en el DIF Capullos en la alcaldía en estos tres años, e hizo un llamado a entender que para lograr un México de iguales, es fundamental garantizar la dignidad de todas las personas.



“Ese es el país que se imagina la nueva camada que está renovando la política en Nuevo León, por eso se ven esos camiones verdes por Nuevo León, que antes no se veían; por eso se ven esos centros como Capullos, que antes no se veían; por eso están llegando empresas, que antes no llegaban; por eso se está arreglando el problema del agua, que es difícil y va a tardar, pero va a llegar; por eso la policía está empezando a ser tratada con dignidad”, concluyó Máynez.