Nacional | Estas son las peores marcas de atún según la Profeco ¡Te sorprenderás!

El atún es uno de los alimentos enlatados más consumido además de que es una gran proteina, sin embargo, presenta una amplia gama de marcas en el mercado, lo cual puede dificultar la elección de los consumidores.

Por tal motivo la Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco), llevó a cabo un análisis exhaustivo de 52 productos, revisando aspectos como la información comercial, contenido neto, masa drenada, presencia de soya, presentación, medio de cobertura y contenido proteico.

Los resultados que salieron del estudio demostro que cuatro de estos 32 atunes analizados no no son recomendables al no cumplir con todos los criterios.

Marina Azul atún en trozos en agua: Su etiqueta está incompleta. Debería especificar “Atún en trozos en agua bajo en grasa”, pero solo menciona “Atún en trozos en agua” y “Bajo en grasa” en el reverso, violando la NOM-235. Además, la imagen en el empaque (atún sólido) no corresponde con la presentación real (atún en trozos).

Marina Azul atún en trozos en agua bajo sodio: La denominación también es incompleta. Debe indicar "Atún en trozos en agua" y en el reverso "Bajo en grasa", en contravención con la NOM-235. La imagen en el empaque (atún sólido) no refleja la presentación del producto (atún en trozos).

Tuny Premium atún aleta amarilla en trozos en agua: Presenta inexactitudes en la declaración de masa drenada, indicando 100 gramos cuando en realidad contiene entre 91.7 y 98.2 gramos. Además, excede el 30% de la proporción de hojuelas permitidas, con un 34.6% a 37.2%, en contravención con la norma para denominarse "atún en trozos".

Golden Hills atún en trozos en agua: Este producto excede el 30% de la proporción de hojuelas permitidas para ser etiquetado como "atún en trozos", con un 41.7%, lo que infringe la NOM-235.

Aunque el atún es una excelente fuente de ácidos grasos Omega 3, vitaminas A, B y D, y minerales como fósforo, yodo, potasio, hierro y magnesio, su valor nutritivo puede verse comprometido si los fabricantes añaden ingredientes que disminuyen su calidad.