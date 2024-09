Nacional | Comisiones del Senado de la República inician análisis de la reforma al Poder Judicial

De la propuesta que hizo el titular del Ejecutivo Federal a la minuta que se discutirá, se han realizado 120 modificaciones, destaca Citlalli Hernández Mora

Ciudad de México, 08 de septiembre de 2024.-Las y los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado iniciaron el análisis de la minuta que aprobó la Cámara de Diputados sobre la reforma al Poder Judicial.



Encabezados por las senadoras Ernestina Godoy Ramos y Citlalli Hernández Mora, los legisladores dieron inicio al debate de la propuesta que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero.



En reunión de trabajo, en la sede del órgano legislativo, las senadoras y senadores debatirán el texto, mismo que ha sido objeto de más de 120 modificaciones, desde la propuesta inicial del Ejecutivo Federal.



Sobre el particular, Citlalli Hernández Mora expuso en entrevista que la discusión pública que se ha generado, sin duda ha abonado a mejorar la reforma y, si un sector de la oposición que, en vez de rechazar constantemente la reforma, hubiera hecho planteamientos, seguramente se habrían incorporado otras consideraciones.



Hernández Mora dejó en claro que en la mayoría legislativa “tenemos un mandato del pueblo de México”, pues votó por nosotros para aprobar esta reforma.



La senadora dijo que en Morena y senadores aliados “no pretendemos modificar la minuta, por una sencilla razón: ya se discutió en la Cámara de Diputados, si se modifica, aunque sea una coma, tendría que regresar a la colegisladora, y “hemos sido muy claros a la opinión pública, nosotros queremos que esta reforma termine todo su proceso antes de acabar este mes”.



“Esperamos hoy un debate serio, de fondo, profundo, no de las formas”. Estamos listos. Serán bienvenidos todos los senadores que, aunque no formen parte de las comisiones tendrán voz, aunque no voto.



De acuerdo con el formato para la discusión y votación, se prevé que primero se realice la lectura o, en su caso, la presentación del dictamen ante estos órganos legislativos. Luego, cada Grupo Parlamentario tendrá una participación de hasta 10 minutos para fijar posicionamientos, en el siguiente orden: Movimiento Ciudadano, PT, PVEM, PRI, PAN y Morena.



Concluidas dichas intervenciones, se dará paso a la discusión en lo general, con al menos tres rondas de discusión, mismas que se llevarían a cabo con intervenciones de hasta cinco minutos cada una.



En cada ronda, plantea el documento, participarán tres senadoras o senadores en contra y tres a favor, y si los integrantes de las comisiones lo avalan se podría abrir una nueva ronda de discusión.



Una vez agotada esta discusión, se procederá a dar cuenta de los artículos reservados y se llevará a cabo la votación en lo general del dictamen y de los artículos no reservados.



Al darse por concluida la discusión en lo particular, la presidencia instruirá a las secretarías, tomar la votación nominal de lo reservado en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas. Concluida la votación en lo particular se informará el resultado, dispone el acuerdo para el formato, que también se pondrá a consideración de los integrantes de las comisiones.

(www.senado.gob.mx)