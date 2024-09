Nacional | CNDH descarta impugnación contra la Reforma al Poder Judicial

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial, ya que, aseguró, es un triunfo del pueblo y consecuencia de las elecciones del pasado 02 de junio.

Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, señaló que la reforma, publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, es un avance en materia de derechos humanos y agregó que la dependencia no defiende intereses políticos.

No interpondremos acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial porque ésta es un triunfo del pueblo y un avance en materia de #DerechosHumanos.



🧵 pic.twitter.com/qNYwki5f2i — CNDH en México (@CNDH) September 16, 2024

Dicha dependencia aseguró que la han presionado para interponer una acción inconstitucional para satisfacer ambiciones ajenas a los intereses del pueblo y complementó que impulsó la Reforma al Poder Judicial de manera pública el 18 de mayo del 2023 y forma parte de dos recomendaciones que son las 46/2022 y la 98VG/2023.

Asimismo, recalcó que no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo y la reforma que modifica directamente la Constitución no puede ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad, porque no se trata de una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución, sino de la voluntad soberana del pueblo reflejada en las modificaciones de las disposiciones que rigen al Poder Judicial.