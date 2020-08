Muy importante que embarazadas acudan a sus citas médicas: SSM

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2020.- La atención prenatal es esencial para garantizar la salud y bienestar durante la gestación, por lo que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reitera el llamado a las mujeres embarazadas a acudir a sus citas médicas.



Debido a la crisis sanitaria por COVID-19, algunas mujeres deciden no asistir a la consulta por miedo a contagiarse, sin embargo, al no hacerlo ponen en riesgo su vida y la del futuro bebé, por lo que deben acudir siguiendo las medidas de protección emitidas por las autoridades sanitarias.



Al salir de casa, la embarazada y acompañante deber usar correctamente el cubrebocas, desinfectarse frecuentemente las manos con gel antibacterial y mantener la sana distancia con el resto de las personas; al llegar a la unidad médica usar el filtro sanitario para poder ingresar.



También es importante conocer e identificar las señales de alarma durante el embarazo y en caso de presentar alguna acudir inmediatamente al médico: sangrado o salida de líquido por la vagina, dolor de cabeza intenso, visión borrosa o ver lucecitas, zumbido de oídos, hinchazón de cara, manos y pies, dolor en la boca del estómago, fiebre o convulsiones.



La atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, se clasifican como servicios esenciales durante la pandemia por COVID-19, en todas las unidades médicas de la SSM, es importante no interrumpir el monitoreo para prevenir la muerte materno infantil.