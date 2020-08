Movilidad Urbana, segunda parte; el análisis del Doctor Salvador García Espinosa

MOVILIDAD URBANA (Segunda y última parte)

EL DERECHO A LA CIUDAD

Salvador García Espinosa

De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) denominado “Índice de Movilidad Urbana. Barrios mejor conectados para ciudades más incluyentes” contempla en su evaluación a 20 ciudades mexicanas, que involucran por su expansión urbana de conurbación o metropolización, a 203 municipios, que en su conjunto concentran el 43% de la población nacional y el 68% de la actividad económica urbana. Se asume como principio básico que la movilidad de una ciudad es competitiva si reduce las horas-persona que se pierden durante los traslados, así́ como los impactos que tiene sobre la salud y el medio ambiente, de aquí que la idea principal corresponda a la evaluación del grado de competitividad en la movilidad que tienen las ciudades mediante la oferta de diversas opciones de transporte, las cuales deben de ser atractivas, deseables y alcanzables para sus habitantes.

Accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana

Uno de los indicadores evaluados que se denomina “Accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana”, bajo este rubro, el objetivo de medir la disponibilidad, estado y funcionamiento de los elementos necesarios (red de transporte público, mobiliario urbano e infraestructura vial) para permitir la movilidad intraurbana. En este subíndice se miden la satisfacción y percepciones sobre los servicios, tipo y características de la infraestructura para la movilidad.

La ciudad de León en Guanajuato, resultó la mejor evaluada, principalmente porque los usuarios encuetados expresaron percibir respeto a los señalamientos y paradas establecidas por parte de los operadores de transporte público, con lo que se ubicó como la mejor ciudad de la muestra en este indicador. Además, no reportó ningún siniestro vial donde la mala condición del camino fue la causa de choque.

La ciudad peor evaluada fue la ciudad capital de Querétaro y en el caso de Morelia se ubicó en el lugar 16 de las 20 ciudades evaluadas con una evaluación “media baja”, situación que no sorprende, pues en lo general, la percepción de los usuarios es que no existe un ercepción de un trato respetuoso de los operadores de transporte público hacia los usuarios, la disponibilidad de información con horarios, paradas y recorridos de las unidades de transporte público, es deficiente y no se observa respeto a los señalamientos y paradas establecidas por parte de los operadores de transporte público, así como insuficiente espacio en las unidades de transporte público para viajar cómodo.

El contexto urbano.

Bajo este rubro, el estudio tiene el objetivo de medir las características de la ciudad y la distribución de su población, así́ como la dinámica de transporte. Aquí se mide el crecimiento y densidad de la mancha urbana, la distribución modal y algunas consecuencias de estas configuraciones, como el gasto de un usuario para llegar a su destino.

Villahermosa la mejor evaluada con un nivel de competitividad “adecuada” y la ciudad con el indicador más bajo fue la de Chihuahua con un índice de competitividad calificado como” muy bajo”. Morelia se ubica en el segundo lugar del universo de las 20 ciudades evaluadas, con una competitividad “adecuada”, pero a pesar de dicha ubicación, es de llamar la atención que el gasto anual que los usuarios en el transporte señalaron en promedio es de $21,208 anuales, lo que representa más de 170 días de salario mínimo, lo que sin duda representa un gasto muy significativo.

Aún y cuando Morelia, fue la ciudad con mejor evaluación en el rubro correspondiente al “aire limpio”, el consumo promedio por habitante de combustible es de 463 litros por habitante al año, si se considera que el mayor consumo fue de 786 lts/hab/año en ciudades conurbadas de Querétaro. Se puede afirmar que las condiciones optimas del aire, se deben más a las condiciones geográficas, es decir vientos, topografía y clima, que a un bajo consumo de combustible.

Los indicadores avaluados son muchos y muy variados, por ahora solo conviene señalar que para el IMCO la retención del talento, es decir de la población que hace posible el funcionamiento económico de las ciudades, requiere que la calidad de vida que se ofrece en dicha ciudad sea al menos equiparable con la que se ofrece en las ciudades mexicanas mejor evaluadas, y que resulte atractiva si se compara con otras ciudades del mundo.

En este contexto la relevancia de la planeación y gestión del desarrollo urbano, el estudio descrito, señala que en Morelia el 29% de su población habita en zonas interurbana, lo que hace de la coordinación intermunicipal y el ordenamiento territorial, ejes clave para aumentar la calidad de vida de todos los morelianos y volver a la ciudad más competitivas, no solo a nivel nacional y porqué no, a nivel internacional.

Desde la perspectiva señalada de la relevancia del transporte público, las recomendaciones resultantes del estudio giran en torno a reducir la expansión descontroladas y ordenar el crecimiento de las ciudades, invertir en transporte público semi-masivo y sustentable, favorecer a los empresarios disruptivos por encima de los empresarios tradicionales, recordemos que Morelia es de las entidades donde mayores problemas a enfrentado las nuevas modalidades como UBER en su incorporación y priorizar la agenda urbana de competitividad, pues se considera que las innovaciones se producen en las ciudades: la agenda urbana de competitividad que mezcla servicios públicos adecuados, reglas de convivencia apropiadas, orden y usos mixtos para la construcción, movilidad, comunicación, seguridad, estado de derecho y calidad de vida, debe ser la prioridad de los gobiernos estatales para atraer industrias altamente innovadoras.

Recordemos que estamos próximos a conocer el Programa de Desarrollo Urbano para Morelia y seguro ahí encontraremos consideraciones sobre el rumbo que se propone seguir para Morelia y sin duda el asunto de la dispersión urbana, la movilidad, serán temas fundamentales para impulsar la competitividad de Morelia.