Motocicletas nunca emplacadas podrán regularizarse a partir de hoy

Morelia, Michoacán, a 22 de octubre de 2020.- La administración encabezada por el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, implementará a través de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) un programa en apoyo a la economía de las y los motociclistas, mismo que entra en vigencia a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre.



Todos los propietarios de motocicletas que por diversas razones o circunstancias no hayan podido realizar el emplacamiento de su motocicleta, tendrán la oportunidad de hacerlo, obteniendo el apoyo económico en la condonación de multas y recargos en este rubro.



Sólo tienen que cubrir el costo por la placa, que para este 2020 es de 504 pesos y el del engomado, con un costo de 299 pesos, lo que en total sería un monto de 803 pesos, además de presentar, en original y copia, identificación oficial con fotografía (INE), comprobante de domicilio no mayor a 90 días y la factura o carta factura del vehículo.



En las siguientes oficinas de Rentas en Morelia las y los contribuyentes podrán realizar este pago: Dirección de Recaudación, ubicada en calle Ortega y Montañez número 290, colonia Centro; en la avenida Lázaro Cárdenas, en dos ubicaciones, en la Administración de Rentas de Morelia con número 1016 y en el Macromódulo, en el número 2100; así como en la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM).



Todas las oficinas mencionadas laboran en un horario de 9 a 15 horas, de lunes a viernes, a excepción de la TAM, que ofrece sus servicios en el mismo horario, pero de lunes a domingo.



La SFA ha solicitado el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Dirección General de Seguridad Ciudadana municipal para que permitan el libre tránsito de las personas que comprueben haber realizado el pago por las placas de su vehículo y que no cuenten con sus láminas, mismas que podrán recoger en próximas fechas en la oficina de Rentas más cercana a su localidad, únicamente presentando el comprobante de pago.



La SFA informa que la ciudadanía que acuda a realizar cualquier trámite presencial en sus oficinas, deberá acatar las medidas de prevención contra el COVID-19, como son uso de cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial y deberán evitar ir acompañados.