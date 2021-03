Morón impugnará resolutivo del INE en su contra; “nada nos va a detener”, señala en redes

Morelia, Mich., a 25 de marzo de 2021.- Tras el resolutivo del INE contra Raúl Morón Orozco, donde le cancela el registro y por ende, la candidatura al gobierno de Michoacán; el morenista respondió en sus redes sociales. “No tengan dudas, nada nos va a detener”, señala en su cuenta de Facebook el aspirante.

El día de hoy el consejo del INE votó un proyecto que pretende anular mi candidatura por presuntas irregularidades en gastos de precampaña. La votación fue dividida, porque los mismos consejeros no tenían claridad en la resolución que fue en contra de nuestro proyecto y el de las Michoacanas y Michoacanos que tenemos la convicción de Transformar al Estado.

Presentamos un reporte de gastos cuando nos lo solicitaron. Como todos sabemos, en #MORENA no realizamos precampaña, preguntamos a través de una encuesta quién debería encabezar el proyecto de la #4T en Michoacán.

Desconozco si hay una intención de sacarnos a la mala, o es la ignorancia o falta de claridad en las reglas la que provocó esta primera determinación. Sea como sea, estén tranquilos: no nos van a detener. Seguimos firmes por la candidatura. La resolución final la tendrá el Tribunal Electoral y tenemos que seguir muy tranquilos porque la razón está de nuestro lado. Que nadie se inquiete. No tengan dudas: no nos van a detener.

Les pido que pasen la voz, seguimos más fuertes que nunca, la candidatura, el proyecto de las y los Michoacanos, y nuestro compromiso con la Transformación del Estado nada ni nadie lo para, porque estamos unidos nada nos puede detener.

#NadaNosDetiene

Habrá que esperar que curso sigue el resolutivo del INE y la inminente impugnación de Morón Orozco.