Morena lleva en reversa al País, por eso su reforma electoral se irá al cesto: Hernández Peña

Morelia, Michoacán; a 06 de mayo de 2022.- “Morena lleva en reversa al País, por eso su reforma electoral se irá al cesto”, dijo el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, al considerar que dicha reforma con la que se intenta desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) representa un retroceso y un atentando contra la democracia.

Aseguró que retornar a un sistema a modo para hacerse del poder es lo que busca MORENA; el autoritarismo con el que gobierna el presidente de la república no garantiza la vida democrática de México. “Con un gobierno que intenta destruir todo a su paso, MORENA no respeta a las y los mexicanos al pretender eliminar las elecciones libres, la transparencia en los procesos de elección popular y la democracia de nuestro país”. Al respecto dijo que, ante la irracional propuesta de MORENA los priistas en Michoacán también se suman a la defensa del INE, la institución garante de la imparcialidad electoral en México. “En el PRI no les daremos la espalda a las y los mexicanos, por ello, nos unimos a las acciones para defender, proteger, conservar y fortalecer al Instituto Nacional Electoral”.

Agregó que ante la imposición y los caprichos de un partido que antepone sus intereses antes que los del pueblo mexicano, las y los legisladores del PRI, PAN y PRD no permitirán la autocracia del Ejecutivo federal.