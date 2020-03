Miles de mujeres marchan en Morelia para conmemorar el #8M

Morelia, Mich., a 08 de marzo de 2020.- Miles de mujeres conformaron un contingente que marchó por la avenida principal de la ciudad de Morelia durante la conmemoración del Día internacional de la mujer y se manifestaron por el respeto a sus derechos, la no discriminación, el acceso a la justicia, la no violencia y la no impunidad ante crímenes en contra de ellas.

Maricela Montero, miembro de la Asamblea de Mujeres 8M Morelia, señaló que el objetivo es la visibilización de la violencia que sufre la mujer, la discriminación y diferencias en materia de remuneración laboral que las aqueja.

“Vivimos en un país donde las mujeres ganan hasta un 30 por ciento menos por el mismo trabajo que los hombres, donde a diario son asesinadas o desaparecidas 10 mujeres y en un estado, donde hay varios casos de desaparición y eso hay que visibilizarlo”.

Previo al recorrido se realizó el performance creado por la artista Chihuahuense Elina Chauvet que consistió en la instalación de zapatos rojos, en representación de las mujeres desaparecidas, violadas y asesinadas, así como sus ausencias, pero también del corazón de la esperanza.

La marcha comenzó en la zona de la fuente de la Plaza José María Morelos, para después seguir hasta el Congreso, y culminar en Palacio de Gobierno donde se dio un mitin.

Los principales temas detallados durante la reunión fueron Acabar con el acoso, el hostigamiento y la violencia en el hogar, los espacios públicos, el trabajo, la escuela y las calles; justicia para todas la víctimas de feminicidio y presentación con vida de las desaparecida; trabajo digno, reducción de la brecha salarial, fin a la subcontratación, los contratos a prueba, las simulaciones y la constante violación a nuestros derechos laborales; reconocimiento al trabajo del hogar no pagado; respeto a los derechos humanos de las mujeres migrantes y sus hijos; aborto legal, seguro, libre y gratuito para todo México; y acceso a guarderías.

Durante la marcha se llevaron varias pancartas y mantas con las consignas en mención y se dispersó humo púrpura y se gritaron también las diversas consignas.

El contingente se trasladó de manera pacífica, según se detalló en los partes policiales, aunque hubo mujeres participantes que reportaron actos de molestia por parte de personas ajenas a la manifestación, entre ellas empujones.

Sobre la cantidad de mujeres que participaron, la estimación previa de la Asamblea es que se duplicaría la cantidad de participantes con respecto al año pasado cuando fueron 800, en el recuento inicial de la Policía Morelia, previo a la manifestación se contabilizaron mil 500 personas, sin embargo el contingente incrementó durante el recorrido, por lo cual algunos de los asistentes calculan que llegó a cerca de 3 mil.

Hubo representación de diversos colectivos, pero también hubo personas que acudieron individualmente sin afiliación gremial.

Listas para continuar con la lucha el 9 de marzo

Para el 9 de marzo se tienen contempladas también actividades de concientización sobre la problemática que atraviesa la mujer en el país y sobre feminismo en general.

En la plaza Melchor Ocampo, frente a Palacio de Gobierno, habrá actividades artísticas y talleres de concientización.

Se invitó a las mujeres a mostrar el impacto que tienen las mujeres en el sostenimiento de la sociedad y el mundo laboral, para que así todos los miembros de la comunidad entiendan la necesidad de abatir los problemas generados por la discriminación.

RED 113 MICHOACÁN Redacción

Fotografías y videos: Diana y Daniella Americano