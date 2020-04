Migrantes invitan a paisanos a no viajar ante el COVID-19

Morelia, Michoacán, a 18 de abril de 2020.- Para don Crescencio Ontiveros Gallardo posponer el reencuentro con su hija Alfa, en Estados Unidos, luego de 25 años sin verla, fue como congelarle el alma, pero señala que no viajar durante la contingencia por el COVID-19 fue la mejor determinación que ha tomado en su vida para proteger a sus seres queridos.

Él es originario de Arteaga y junto a otros 46 integrantes del programa sello del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Palomas Mensajeras, volaría el pasado 28 de marzo para reencontrarse con sus seres queridos en San José, California. Todos determinaron posponer su viaje por la contingencia.

“Tenía una felicidad indescriptible porque iba a volver a ver a mi hija después de 25 años y conocer físicamente a mis tres nietos, pero cuando hablamos sobre el problema de salud que había, porque allá llegó primero, con toda la familia decidimos no viajar para no ponernos en riesgo, sentí que se me congeló el alma, pero a la vez me llené de tranquilidad al saber que con esta determinación mis seres queridos estarán a salvo y muy pronto, si así es la voluntad de Dios, nos podremos abrazar y estar juntos”, destacó don Crescencio.

Don Crescencio y su esposa Imelda procrearon diez hijos, ella se integró primero al programa de Palomas Mensajeras y hace poco viajó a reencontrarse con su hija en Estados Unidos, ahora sentados en el patio de su casa ambos invitan a todos los migrantes y sus familias a respetar las recomendaciones emitidas por las autoridades para evitar la propagación del Coronavirus.

“Desde que me aprobaron la visa tengo mucha confianza en que voy a reencontrarme con mi hija, sé que solo es cuestión de tiempo para volverla a ver, más vale que sea seguro y no por un arranque de desesperación compliquemos las cosas y paguemos un alto costo enfermándonos. Nosotros desde aquí hacemos un llamado a todos nuestros migrantes, tanto en México como Estados Unidos a no viajar para cuidarnos todos”, recalcó Crescencio.

Durante los últimos días, cientos de migrantes se han sumado, vía telefónica y a través de las redes sociales, para hacer un llamado a sus seres queridos a no viajar y respetar los lineamientos marcados en cada país por las autoridades, para frenar la propagación del COVID-19.