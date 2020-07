Michoacán tiene rumbo, pero el peligro por Coronavirus sigue presente, señala Silvano Aureoles

Morelia, Mich., a 20 de julio de 2020.- Durante 4 meses, hemos ido superando varias etapas de la epidemia, sin triunfalismos, puedo decirles que la mayoría de la sociedad, la mayoría de los gobiernos municipales y el gobierno estatal, hemos respondido con estrategia y con orden, a esta doble crisis sanitaria y económica, que nos trajo la epidemia, señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo, en mensaje que aquí te dejamos íntegro:





Michoacán, desde el inicio de la epidemia, fijó rumbo para enfrentar los enormes retos que significa una crisis de esta naturaleza, y la esencia de la ruta no es minimizar el riesgo en el que estamos, para poder tomar las decisiones más adecuadas.



Por eso, es mi responsabilidad insistir, que el peligro no se ha ido, porque el virus sigue activo en tanto no haya vacuna o no haya medicina o no se pueda curar esta enfermedad.





La epidemia, es un fenómeno en desarrollo y su evolución sigue dependiendo, de la aplicación estricta de las medidas sanitarias y económicas, que acatemos todas y todos.



México, está muy cerca ya de la triste cifra de 40 mil muertos, y somos el cuarto país del mundo entero, donde el COVID ha cobrado o se ha llevado más vidas. Esta es una verdadera desgracia para México; en buena medida es el resultado de la omisión.



Estos números son poco alentadores, pero hasta ahora, en Michoacán, las cifras nos dicen que podemos seguir avanzando, ordenadamente, en la etapa de la reactivación económica.



Pero de ninguna manera, eso significa, hacerlo incumpliendo o ignorando las medidas sanitarias, que todos y todas ya conocemos a lo largo y ancho del estado; en todos los rincones de Michoacán hemos dado a conocer de manera muy puntual cuáles son las medidas sanitarias.



Por ello, hasta el día de hoy no hemos detenido la entrega de apoyos alimentarios, gracias a esto, prácticamente 350 mil familias recibieron apoyo. De éstas, 50 mil fueron familias con jefatura de mujeres o mujeres embarazadas.



La grave caída en la economía nacional, nos dice que no podemos dejar de entregar estos apoyos alimentarios, que inicialmente estaban planeados para los primeros meses de la epidemia, por eso aprovecho este mensaje para anunciar que esta medida se mantendrá en lo que resta del año.



Pido su paciencia a quienes no han recibido su apoyo, estamos trabajando todos los días para entregar la mayor cantidad posible. Esto ha implicado un reto porque nadie estábamos preparados para lo que estamos viviendo, ningún país, ningún gobierno, ningún estado; sin embargo, no desistiremos en que lleguen estos apoyos hasta tu domicilio.



Les adelanto también, que en las próximas semanas, les daré a conocer un importante plan de recuperación económica, que nos ayude a reactivar los sectores que son clave para nuestra economía estatal.



También, estamos revisando desde ahora, cuáles gastos deberán eliminarse, porque mientras la federación no apoye a los estados, para atender una crisis de estas dimensiones, nosotros tendremos que enfocarnos en lo más urgente, para no fallarle a las michoacanas y michoacanos que se la están viendo muy complicada.



Por eso, en Michoacán estiraremos la liga, usaremos todo nuestro ingenio, todo nuestro talento, para usar lo mejor posible nuestros recursos hasta el límite de nuestras capacidades, y seguiremos trabajando por la salud de todas y todos, así como por la educación de nuestros hijos e hijas.



Quiero invitarlos a seguir cuidándose, mientras no haya vacuna esa es la mejor forma de protegernos, desde luego acatando estrictamente las medidas sanitarias.



Recuerda, si puedes quedarte en casa, hazlo; y si no puedes si tienes obligadamente que salir, usa siempre el cubrebocas, guarda la sana distancia, lávate las manos frecuentemente, nos saludes de beso y abrazo, desínfectate frecuentemente tus manos con gel antibacterial, y evitemos en la medida de lo posible ir a lugares concurridos.



Sigamos avanzando por la ruta del orden, los gobiernos municipales, el gobierno estatal y la sociedad en general tenemos que seguir muy alerta, mientras no tengamos cómo curar la enfermedad.



Recuerden que las crisis no son para siempre, porque mientras se le pongan muchas ganas y compromiso, Michoacán saldrá adelante.



Muchas gracias.