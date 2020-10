Michoacán, sin registro de casos de influenza

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2020.- De acuerdo con el primer reporte epidemiológico correspondiente a la semana 41, la entidad se mantiene sin registro de casos de influenza; sin embargo, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a dos semanas de iniciada la temporada invernal 2020-2021, ha protegido a 41 mil 723 habitantes contra este padecimiento.



En este contexto, se exhorta a la población a no relajar las medidas preventivas para el cuidado de su salud y que acudan a vacunarse contra la influenza, acción que reduce el riesgo de hospitalización asociada a afecciones de las vías respiratorias (neumonías, bronconeumonías, EPOC, bronquios por mencionar algunas), principalmente en población de riesgo como niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico degenerativas.





Es importante que la población no se automedique, acuda a su médico si presenta algún síntoma para ser atendido de manera inmediata y así no poner en riesgo su vida, además de acudir a vacunarse contra la influenza.



La SSM, continúa aplicando el biológico al interior del estado y está en espera de que llegue una segunda remesa de vacuna para la Jurisdicción Sanitaria 1 de Morelia.