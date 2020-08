MICHOACÁN REQUERIRÁ UNA REESTRUCTURA FINANCIERA POR LA CONTIGENCIA DEL COVID-19: ARTURO HERNÁNDEZ

El Presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez aseguró que ante las medidas económicas que se han tomado para enfrentar la contingencia sanitaria por el COVID-19, en Michoacán se requerirá una reestructura financiera para el ejercicio fiscal del 2020, además de que se debe establecer el panorama que se vivirá el próximo año donde se requiere la transparencia, la austeridad y la solidaridad con la ciudadanía más afectada.

“Esta situación nos condiciona a realizar una reestructura presupuestal del 2020, ya que para hacerle frente a la contingencia se han utilizado recursos que no se tenían revistos y antes que nada lo primordial es la vida, la salud y la integridad de los michoacanos”, señaló.

Indicó que aún no se tiene establecida la fecha para realizar plantear el proyecto ante la Comisión que preside, pero señaló que se han hecho propuestas, que están en espera de su aprobación, para apoyar al gobierno estatal, como la desincorporación de los bienes inmuebles del estado para su venta, así como respaldar a los michoacanos al eliminar los recargos registrados por los propietarios de motocicletas.

“Hemos sido solidarios y tenemos el compromiso de seguirlo haciendo, solamente reconociendo nuestra condición económica y actuando con transparencia es como podremos partir para construir una nueva realidad”, indicó.

El Vicepresidente de la Mesa Directiva en el Congreso Local informó que en a partir de septiembre se recibirán las Leyes de Ingresos de las administraciones municipales, las cuales, expresó, deberán ser apegadas a la realidad y la difícil situación económica que se enfrentará en los próximos meses, no únicamente en Michoacán, sino en el país.

Arturo Hernández, aseguró que es momento de tomar en cuenta a la ciudadanía para lograr una nueva realidad en Michoacán, donde la asignación del paquete fiscal del 2021, no debe ser una lucha entre partidos políticos o niveles de gobierno, sino que se debe de asumir la responsabilidad de garantizar un mejor estado y priorizar las necesidades de la entidad.

“Lamentablemente debemos de pensar cómo vamos a administrar la pobreza, el próximo año será mucho más complicado que este, además de que es un año electoral, por ello, debemos de escuchar a los ciudadanos y no a los intereses partidistas o ideológicos, es el único camino para lograr una nueva realidad en Michoacán”, aseguró.

Señaló que en la reestructura financiera se realizará con total transparencia y de acuerdo al desempeño de las diversas áreas, así como de las dependencias del gobierno estatal, una vez que se cuente con la información precisa de los recursos que fueron destinados al apoyo de los comercios, la alimentación de las familias y lo que se ha destinado al sector salud para enfrentar el coronavirus.