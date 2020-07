Michoacán registra 12 defunciones y 130 contagios de Covid-19, en un solo día

Morelia, Mich., a 28 de julio de 2020.- Un total de 698 defunciones y 9 mil 381 contagios confirmados por Covid-19, es el registro de Michoacán a esta fecha, con 2 mil 280 sospechosos.

Mientras tanto, tan solo en este día se registraron 130 nuevos casos de coronavirus, sobre todo en Morelia, con 32 y Lázaro oCárdenas, con 29.

Las muertes registradas hoy, fueron 3 en Morelia, 2 en Apatzingán y uno respectivamente en, Uruapan, Tangancícuaro, Tarímbaro, La Piedad, Múguca, Peribán y Tzitzio, para sumar 12 defunciones en un solo día.

Recordar que las personas con comorbilidades como obesidad, hipertensión y diabetes, pueden presentar mayores complicaciones en caso de contraer COVID-19, por lo que la SSM invita a llevar un estricto control de sus padecimientos.

Aún no existe cura o vacuna contra el COVID-19, por lo que el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el correcto uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias preventivas más efectivas para evitar contraer el virus.