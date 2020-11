Michoacán no ha contratado más deuda: Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2020.- El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, aclaró que su administración no ha contratado más deuda, y recalcó que lo que hoy necesita Michoacán es estabilidad, certeza y centrar toda la atención y capacidades en lo realmente importante, que es cuidar la salud y salvar vidas.



“Lo que el Congreso del Estado realizó anoche fue reponer el procedimiento legislativo, que ya había votado el mismo Congreso el 30 de diciembre del 2019, derivado de una revisión que hizo la Corte sobre la votación realizada por los legisladores”, apuntó.



El mandatario estatal insistió en centrar la atención en lo que hoy realmente es una prioridad, es decir la salud de las y los mexicanos, ya que México ha perdido más de 100 mil vidas debido a la pandemia por COVID-19.



“Hay que decirlo con mucha claridad, si el país tuviera la estrategia correcta, muchas de estas vidas se hubieran salvado, y no ocuparíamos la dolorosa cuarta posición, como el país con más muertos en el mundo”, sentenció.



Aquí destacó que en las últimas cuatro semanas, Michoacán ha registrado una tendencia estable en el número de contagios, en consecuencia de hospitalización y menos fallecidos, a diferencia de otras entidades de la República, que han regresado a una condición crítica como consecuencia de rebrotes de la epidemia.



Lo anterior se debe, dijo, a que relajaron las medidas, por eso exhortó a las y los michoacanos a que no bajen la guardia.



“Esto no significa que el riesgo o peligro haya pasado, por el contrario, debemos de reforzar nuestras medidas sanitarias y mantenernos firmes en el cumplimiento de los protocolos y medidas, insisto, descuidarnos significaría retroceder en la reapertura económica y volver a paralizar las actividades económicas”, recalcó.



Aureoles Conejo reiteró su llamado a la población para que se adapte a la nueva circunstancia y protegerse para que Michoacán siga avanzando.



“Vuelvo a pedirle a la población en general, y de manera particular, a los habitantes de Morelia y La Piedad que acaten y respeten las medidas sanitarias. A los gobiernos municipales, que no bajen la guardia, que se reúnan y se coordinen con los diversos sectores para revisar el cumplimiento de los protocolos”, agregó.



Finalmente, el Gobernador insistió en que los focos rojos de Michoacán son los municipios de Morelia y La Piedad.



“El gobierno del estado que yo encabezo, seguirá trabajando todos los días para cuidar la salud todas y todos, sin embargo, cuidar nuestra salud es una responsabilidad individual”, concluyó.