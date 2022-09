Michoacán lo que precisa son acciones y resultados concretos, no excusas: Mónica Valdez

El Gobierno del Estado debe aprender a trabajar sin arrastrar fantasmas que existen sólo en el circuito de su imaginación, ya que Michoacán lo que precisa son acciones y resultados concretos, no excusas, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso local.



La diputada por el Distrito de Zacapu, consideró lamentable que en el Primer Informe de Gobierno del mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, se evidencia un gran cúmulo de energía dedicada al pasado, a lo que se hizo o se dejó de hacer.



“Como michoacanas y michoacanos, lo que esperábamos conocer a profundidad lo qué se está haciendo, sin embargo, nos encontramos con un mensaje enfocado a repartir culpas y enfocar su mirada en el pasado”.



Consideró que es sano para el buen desarrollo del estado, no replicar en Michoacán fórmulas que a nivel nacional han sido nocivas y han derivado en escenarios de polarización profundo.



“Nosotros desde el PRD hemos sido insistentes en la necesidad que tiene Michoacán de un trabajo conjunto, que apueste por la suma y no la resta, en donde el pasado se use como pretexto de la inacción en el presente; esa ha sido nuestra postura porque consideramos que hoy nuestro estado precisa que todos pongamos lo que está en nuestra mano para salir adelante”.



Mónica Valdez recordó que el pretender negar la construcción que desde el pasado se hizo para el presente, es escatimar el esfuerzo que miles de michoacanas y michoacanos han venido aportando por años en la búsqueda de mejores horizontes.



Por ello, la diputada reiteró que la postura perredista ha sido y será solidaria, siempre que el accionar tenga como objetivo el interés supremo de Michoacán, y no el lucro político.