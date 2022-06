Michoacán, estado invitado al 1er Encuentro de Líderes Emprendedores, Empresarios y Aliados LGBT+

Guadalajara, Jalisco, 17 de junio de 2022.- Luego de recibir convocatoria para asistir como estado invitado al 1er Encuentro de Líderes Emprendedores, Empresarios y Aliados LGBT+, empresas y autoridades de la entidad encabezadas por el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, acudieron a realizar la promoción del destino.

En el evento “Pride of We. We Pride, UNET Encuentro LGBT”, Michoacán participa con objeto de mantener y fortalecer su posicionamiento como destino turístico inclusivo.

La actividad que se enmarca en el mes del orgullo gay es el foro más sobresaliente que tiene México para presentar los servicios, destinos y productos que ofrece la entidad, ante 300 líderes e influencers de la industria turística especializados en el segmento LGBT+ (Lésbico, gay, bisexual, transexual y más).

Desde las políticas públicas Michoacán trabaja de manera transversal a través de las diversas Secretarías -como Bienestar, Igualdad Sustantiva, Turismo, etc,- en su compromiso de fomentar la inclusión y respeto a la diversidad.

De acuerdo con las estadísticas más recientes en torno al segmento, se autodefinió como no heterosexual un 11% de la ciudadanía de México y un 10% de la población michoacana.

Por otra parte, en términos de su importancia en el mercado turístico, se identificó que a nivel internacional el turismo LGBT+ crece a más del doble que el turismo convencional.

A nivel internacional el Turismo Gay representa un mercado potencial de 180 millones de personas y un gasto anual de 200 mil millones de dólares, además representa el 9% de los viajeros internacionales; la derrama económica que deja este segmento representa el 15% del total de la industria turística en el país y México recibe cerca de 2.9 millones de turistas de este segmento, quienes tienen una estancia promedio de cuatro noches en temporada baja.

Además de Michoacán, también Nayarit acudió como estado invitado.