Michoacán es su casa, pero debemos priorizar nuestra salud: Silvano a migrantes

Morelia, Michoacán, a 21 de diciembre de 2020.- Tras manifestar que Michoacán es y será siempre la casa de las y los migrantes michoacanos, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo les hizo un llamado a elegir quedarse en Estados Unidos para cuidarse y cuidar a sus familias del COVID-19.



“Siempre han sido y serán bienvenidos, pero les quiero pedir que nos ayuden a quedarse allá, el riesgo es mayúsculo para México, la epidemia está en uno de sus peores momentos, debemos mantenernos alerta y evitar que los contagios y las muertes aumenten”, les dijo.



Aureoles Conejo invitó a las familias a que aprovechen la tecnología para estar en contacto con los suyos en estas fechas, ya que aunque Michoacán es la casa de sus migrantes, hoy la circunstancia es compleja para todos.



El mandatario estatal llamó también a aquellos migrantes que ya están en el territorio michoacano a extremar las medidas de prevención como:



El uso de cubrebocas en todo momento, mantener la sana distancia, sobre todo si se va a convivir con adultos mayores, no acudir a lugares de riesgo para evitar enfermarse y si presentan síntomas de COVID-19, se debe acudir al centro de salud y hospital más cercano.



Silvano Aureoles también insistió a la población para que durante la Nochebuena y el Año Nuevo, celebren sólo con quienes viven en casa, además de evitar la saturación de mercados, tiendas y centros comerciales para las compras navideñas.



Exhortó a las y los presidentes municipales, principalmente a aquellos de los 15 municipios con mayor población, a que extremen medidas sanitarias para evitar que en Michoacán, se saturen los hospitales de enfermos por COVID-19.



“La epidemia está en su peor momento de expansión, esto nos alerta a todos y más aún con la nueva cepa del coronavirus ya no es suficiente la vacuna, y lo único que ayudará es acatar las medidas sanitarias”, recalcó.



En su intervención, José Luis Gutiérrez Pérez, secretario del Migrante (Semigrante), explicó que el mensaje es claro para los migrantes, quedarse en Estados Unidos para cuidar su salud y la de sus familias.



“El mensaje es contundente, si no tienen a que venir, no vengan, hoy existe mayor riesgo, sin embargo estaremos en coordinación con la Secretaría de Salud para cuidar a aquellos que decidan venir, a través del operativo invernal”, añadió.



También, informó que este año, se prevé una disminución en el arribo de paisanos hasta del 75 por ciento, comparado con el 2019, cuando llegaron 123 mil paisanos, de acuerdo a los operativos de invierno.



Finalmente informó que pese a la pandemia, Michoacán registrará un incremento del 10 por ciento en el arribo de remesas, en donde podría llegar a los 4 mil millones de dólares para el cuarto trimestre del año.