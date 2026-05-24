Morelia, Michoacán, 24 de mayo de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Tortuga, Michoacán reafirma su liderazgo ecológico como santuario, ya que “el alma de México” es el refugio de tres de las siete especies marinas que habitan en el planeta.

Al respecto, la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destacó que las tortugas golfina, negra y laúd encuentran en la costa michoacana el espacio ideal para anidar año con año. Este fenómeno natural convierte a la entidad en un referente nacional de turismo de naturaleza y preservación ambiental.

Playas como Colola, Ixtapilla y Playa Azul son escenario de uno de los espectáculos naturales más importantes del estado, donde visitantes nacionales e internacionales pueden presenciar, principalmente en el mes de octubre, el nacimiento y liberación de crías de tortuga marina.

El titular de la política turística estatal señaló que, aunque el arribo de las especies comienza entre junio y septiembre, es durante octubre cuando la actividad alcanza uno de sus momentos más representativos, gracias también al trabajo comunitario y de conservación que realizan habitantes y campamentos tortugueros de la región.

Además del atractivo turístico y ambiental, las comunidades costeras impulsan acciones de protección y educación ambiental mediante festivales, actividades culturales y jornadas de concientización que buscan fortalecer el cuidado de la tortuga marina, cuya supervivencia depende hoy en gran medida de la participación humana.

La Sectur compartió algunas de las características más fascinantes de estos ejemplares. Destacó que la tortuga laúd es capaz de nadar a velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, mientras que la tortuga negra transforma su alimentación conforme madura, al transitar de una dieta carnívora a una herbívora. Por su parte, la tortuga golfina sobresale por su capacidad reproductiva, al anidar hasta tres veces por temporada y depositar cerca de 300 huevos en distintos nidos.

Para conocer más sobre los atractivos y experiencias de turismo de naturaleza en “el alma de México”, se puede consultar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/