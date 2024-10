Michoacán | Despenalización del aborto en Michoacán, un avance hacia la justicia social: JP Celis

Morelia, Michoacán, 10 de octubre del 2024.-El legislador morenista Juan Pablo Celis Silva, celebró la despenalización del aborto en Michoacán, calificándola como un avance fundamental en el respeto de los derechos y libertades de las mujeres.

Durante la sesión en el Congreso Local, Celis destacó que la entidad dio un paso clave para reducir el rezago, lo que responde a una lucha histórica de la izquierda en favor de las mujeres y de una vida libre de violencia.

El diputado subrayó que los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación (4T) han asumido un papel central en este proceso. Según el legislador, en México existe una deuda histórica con las mujeres, y las iniciativas como la despenalización del aborto buscan revertirla. “La 4T es la transformación del avance de las mujeres”, afirmó.

Además, el diputado recordó que Michoacán es un estado laico y no confesional, por lo que no se puede criminalizar a las mujeres por decidir sobre su cuerpo. En este sentido, reiteró que “los derechos de las mujeres no están a negociación”, defendiendo la decisión del Congreso como una cuestión de justicia social y equidad de género.

Celis también señaló que la despenalización del aborto representa un gran avance para los derechos sexuales y reproductivos en todo el país. Esta lucha, dijo, tiene el respaldo de movimientos feministas de Latinoamérica y Europa, que han luchado durante años por la legalización del aborto en sus respectivos países.

Finalmente, Celis concluyó que la lucha por la despenalización del aborto en Michoacán tiene eco internacional, con el objetivo común de garantizar los derechos de las mujeres y su autonomía sobre sus propios cuerpos.