Michoacán debe trabajar por el verdadero respeto a la comunidad lGTBIQ+: Abelardo Pérez

Morelia, Michoacán.- Las organizaciones activistas a favor de la diversidad sexual en Michoacán son una parte importante en el desarrollo social, ya que tienen la tarea importante de encaminar al estado hacia la conformación de una sociedad respetuosa y tolerante, donde se trate por igual a sus habitantes, sin importante su orientación sexual, raza, religión u origen étnico, por ello el candidato al congreso del estado por el partido Fuerza X México, Abelardo Pérez Estrada se comprometió a respaldar legislaciones encaminadas al respeto e inclusión social.

En el marco del encuentro que el aspirante a diputado local por el distrito local 17 Morelia Sureste, sostuvo con integrantes de la comunidad LGTBIQ+; Pérez Estrada recordó que desde la representación empresarial que encabezó, promovió un conversatorio que ligó a la parte laboral con los grupos de diversidad sexual en el ánimo de construir acciones que salvaguarden los derechos de los trabajadores que se identifiquen dentro de dicha comunidad en los centros laborales.

Coincidió que falta una transformación de fondo de las políticas laborales para que reconozcan a este sector de la población con la orientación sexual con la cual se identifican y no con la que está impresa dentro de un documento oficial, además de adecuar los espacios laborales para atender las necesidades de la comunidad LGTBIQ+ dentro de las empresas y promover abiertamente la tolerancia entre compañeros y compañeras de la comunidad.

“Coincidimos que no basta con solo con dar empleo sino que es necesario promover una cultura laboral inclusiva e incluyente, donde no se discrimine por la orientación sexual y se erradique de fondo prácticas normalizadas de violencia a quienes ‘son diferentes’ porque en realidad no somos diferentes, y eso es lo que debemos entender”, comentó.

Abelardo Pérez se comprometió a trabajar desde el congreso del estado para impulsar políticas públicas que promuevan el respeto y la inclusión laboral, así como sanciones que castiguen a quienes pretenden violentar a otro ser humano por pensar o actuar diferente “vamos a despertar la conciencia y promover la inclusión y tolerancia por el bien de Michoacán”, sentenció.