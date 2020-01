Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2020.- Michoacán cuenta con uno de los tres mejores sistemas de salud en el país y no se bajará la guardia para seguir consolidando la buena racha que se ha logrado en este sector, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, durante la firma de Convenios de Colaboración con el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de Los Reyes” y de Colaboración con el Consejo de Salubridad General.



“Vamos a trabajar, siempre de manera coordinada, para que la gente más desprotegida tenga acceso a los servicios, no vamos a detener la marcha para consolidar y tener los mejores servicios de salud en el país”, aseguró.



Tras rememorar el trabajo que se ha logrado en Michoacán para levantar y ordenar los servicios de salud, que se encontraban en ruinas al inicio de su gobierno, el mandatario estatal apuntó que su administración hará el mayor esfuerzo para lograr que el estado sea ejemplo nacional.



“Seremos ejemplo nacional de cómo sí se pueden manejar bien los recursos, ningún peso destinado a salud se puede usar en otra cosa que no sea salud y eso ha sido la clave para llegar a donde estamos”, aseguró.



Por su parte, José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, reconoció el compromiso del Gobierno de Silvano Aureoles en la búsqueda de acuerdos que mejoran la calidad de vida de las y los michoacanos, el cual se refleja a través de estos convenios que buscan garantizar el acceso a los servicios de salud y la aplicación de las mejores prácticas para lograr condiciones de calidad.



En su intervención, la secretaria de Salud en Michoacán, Diana Carpio Ríos, destacó que gracias al trabajo en la atención de las michoacanas, en el 2019 se logró salvar la vida de 349 mujeres con complicaciones durante el embarazo.



“En Michoacán, de manera sectorial, se esperaría tener 86 mil nacimientos al año, estimaríamos que 380 de ellos tuvieran alguna clase de complicación obstétrica, en el estado tuvimos 126 complicaciones severas y durante el 2019 el sistema de urgencias médicas realizó 21 traslados de mujeres embarazadas en ambulancia aérea, 143 traslados con código mater y 406 traslados de mujeres embarazadas a hospitales”, informó.



En tanto, Jorge Arturo Cardona Pérez, director General del Instituto Nacional de Perinatología, mostró la voluntad del Instituto que representa para trabajar en pro de la salud de las mujeres, niñas y niños de Michoacán, con la finalidad de disminuir la mortalidad materna a través de la aplicación de modelos de atención.



La firma de Convenio Marco de Colaboración con el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de Los Reyes”, tiene por objeto contribuir a disminuir en el territorio michoacano, la morbilidad y mortalidad materna y perinatal mediante la implementación de acciones sistemáticas durante el proceso de atención integral de salud de la mujer, del recién nacido y del menor.



En tanto, el Convenio con el Consejo General de Salubridad busca implementar un Modelo de Seguridad del Paciente en las unidades médicas de segundo nivel de los Servicios de Salud de Michoacán a través de estándares basados en procesos seguros que ayudan a prevenir que sucedan eventos adversos.



En el evento el mandatario estatal, también realizó la entrega de Certificaciones ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad a los Hospitales Civil e Infantil de Morelia, así como la entrega de Premios a trabajadores por Productividad SRS de Centros de Salud de los municipios de Parácuaro, La Mira, Zamora, Santa Clara del Cobre, Tanhuato, Zitácuaro, Morelia y Apatzingán.