Michoacán | Conoce los beneficios a la salud de mantenerte bien hidratado

°La SSM aconseja a menores y adultos consumir de uno a tres litros de agua simple diariamente

Morelia, Michoacán, 09 de marzo de 2024.- La ingesta abundante de líquidos en esta temporada de calor, ayuda a prevenir cuadros de deshidratación, principalmente en niñas, niños y adultos mayores, grupos de la población de mayor riesgo.



La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) recomienda beber diariamente de uno a 1.5 litros de agua simple en caso de menores de edad y dos litros para las personas adultas; así como el consumo de frutas y verduras.

Esto permite que el cuerpo mantenga una temperatura adecuada, conservar la piel sana, tener un buen funcionamiento de los riñones y la recuperar los electrolitos perdidos a través del sudor.

Se aconseja consumir líquidos en cada comida, no esperar a tener sensación de sed para tomar agua, aumentar la ingesta de líquidos en ambientes calurosos y moderar consumo de refrescos o bebidas azucaradas.



Una adecuada hidratación es esencial para la salud y el bienestar, ya que esta es pilar fundamental de las funciones fisiológicas más básicas, como por ejemplo la regulación de la tensión arterial y la temperatura corporal, y la digestión.

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua como es necesario y se puede presentar leve, moderada o grave, según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto.



La deshidratación grave es una emergencia que pone la vida en peligro, por ello, la importancia de no automedicarse y acudir de manera inmediata al médico.