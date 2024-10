Michoacán | Concientiza Proam a niñas, niños y jóvenes sobre la separación de basura

• Con una charla ofrecida a menores de Huaniqueo

Huaniqueo, Michoacán, 11 de octubre de 2024.-Con la finalidad de incentivar en las presentes y futuras generaciones el hábito de la reducción, separación y aprovechamiento de los residuos, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) llevó a cabo una charla con niños y adolescentes del municipio de Huaniqueo.

Lo anterior, como parte de los esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado en conjunto con los ayuntamientos para atacar uno de los problemas ambientales que más impacto tienen: el de la generación de la basura.

Durante dicha charla el titular de la Proam, Rosendo Caro Gómez, explicó a los menores la importancia que tiene el consumo responsable, ya que dijo, en promedio cada persona genera a diario alrededor de un kilo de basura.

“Gran parte de los residuos que generamos son plásticos y empaques que generalmente no son separados ni tratados en los rellenos sanitarios, lo cual provoca la contaminación del suelo y los mantos acuíferos, es decir, al no separar ni manejar correctamente la basura, estamos dañando no solo el ambiente, sino nuestra salud”, explicó.

En este sentido, el presidente municipal de Huaniqueo, Ramón Carranza García, hizo el compromiso con las autoridades escolares para lograr reducir a cantidad de basura que se genere en las escuelas, a través de la implementación de alternativas sostenibles para evitar el consumo de botellas de PET y envolturas, así como incentivar la separación de la basura desde casa.