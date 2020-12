Michoacán, a punto de entrar a un escenario complejo por COVID-19: Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2020.- En un mensaje urgente a las y los michoacanos a través de sus redes sociales, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, informó que el estado está a punto de entrar a un escenario complejo ante el COVID-19.



“Este es un mensaje urgente para todas y todos los michoacanos. Michoacán está a punto de entrar a un escenario muy complicado, debido al alarmante aumento de contagios y hospitalizaciones, y en consecuencia muertes. Los diez meses de control de la pandemia que hemos logrado juntos, se pueden derrumbar y pasar a un escenario de pesadilla en el inicio de año, si no actuamos urgentemente”, aseveró.



Explicó que la ocupación hospitalaria en Morelia está al 70 por ciento de su capacidad.



“Esto significa que, desafortunadamente, en los próximos días podemos llegar al punto crítico que no haya camas, que no haya personal, ni espacio o capacidades para atender a los pacientes de COVID”, advirtió.



Agregó que, en el municipio de Zamora ya no hay camas disponibles y el riesgo de que esto suceda en los demás municipios es muy alto”, enfatizó.



Por ello y ante el hecho de que una parte de la sociedad michoacana se ha distraído y ha bajado la guardia en los recientes días, Silvano Aureoles lanzó nuevamente el llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía, más aún en fechas de festejos como es el Fin de Año.



“Nuevamente hago un llamado enérgico, con carácter de urgencia, pero también de advertencia, porque los niveles de contagio a los que hemos llegado, obligarán a endurecer las medidas. Por lo tanto, les ruego, por sus familias, por ustedes, por sus hijos, por sus padres, por sus abuelos y también por todo personal médico que en este momento vive jornadas muy intensas, no hagan reuniones y fiestas este fin de año, y durante todo el mes de enero, hasta nuevo aviso”, dijo.



Aureoles Conejo recordó a la población sólo salir de casa para lo estrictamente urgente y necesario, a fin de parar el número de contagios, porque de continuar podrían quedar sin atención médica.



“Por Michoacán y por tu familia, sé responsable. No permitas que una reunión o un convivio de fin de año se convierta en una tragedia familiar.

En nuestras manos está hacer del 2021 un mejor año para todas y para todos. Cuidemos la salud y cuidemos la vida”, finalizó.