Mi trabajo será siempre por la justicia: Margarita López

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2022.- A los michoacanos les interesa la seguridad, la justicia y la certeza jurídica, sobre todo cuando se trata de localizar a sus seres queridos, víctimas de la violencia delincuencial, afirmó la diputada Margarita López Pérez, al presentar su primer informe de actividades legislativas, es por ello dijo que trabaja por seguir buscando mecanismos, herramientas, elementos jurídicos y apoyos para la búsqueda de personas desaparecidas, a fin de lograr justicia para las cientos de familias que viven en la incertidumbre y la angustia.

Resumió que durante el primer año de labores presentó 13 iniciativas de Decreto, de las cuales, cinco fueron en forma individual y ocho más con integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con sensible discurso, resaltó su participación como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, y como integrante de las comisiones Jurisdiccional, Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados, así como la Especial para dar Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, ahondando en los sin fines de acciones realizadas junto con familias y autoridades para buscar seguridad para los michoacanos.

Por otra parte, respecto a su trabajo en el Comité de Administración y Control, señaló que ha actuado bajo los principios de legalidad, austeridad, eficiencia, optimización, racionalidad y disciplina de los recursos humanos, financieros y materiales.

“El trabajo que realizo dentro y fuera del H Congreso de Michoacán –dijo- no es una auto-glorificación legislativa, no soy, ni seré la salvadora de los michoacanos, ni trato de adelantar propaganda publicitaria política. Se trata de confiar en la sociedad, que es la que trabaja a mi lado, la que me acompaña en las búsquedas de manera conjunta con las autoridades.”

Añadió que se realizaron tres jornadas en las que fueron atendidas más de mil 500 personas en tomas de muestras de ADN por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de las instalaciones de la Guardia Nacional (GN) con familiares de personas desaparecidas, en diferentes municipios del estado.

“Las jornadas de búsqueda –puntualizó- nos llevaron a encontrar restos óseos y miles de fragmentos con exposición térmica, las cuales quedaron bajo el resguardo de la FGR y fueron trasladados a la Ciudad de México para su identificación a través de los estudios de ADN”.

Finalmente, expresó su agradecimiento con la Sedena, Semar, Guardia Nacional, FGE, Grupo Droes; el Agrupamiento Delta Policía Michoacán, ahora Guardia Civil , K9 Guardia Civil , FGR, K9 DE Guardia Nacional, Grupo BOES y las comisiones estatal y nacional de Búsqueda de personas, porque no han escatimado esfuerzos en las intensas jornadas, para ellos, “mi reconocimiento y aprecio”, concluyó.