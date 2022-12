México y Michoacán no pueden escatimar apoyos y atención a nuestros migrantes: Víctor Manríquez

México y Michoacán no pueden escatimar apoyos y atención a nuestros migrantes, por lo que día a día deben refrendar el doble compromiso que tienen con ellos, recalcó el diputado Víctor Manríquez González, presidente de la Comisión de Migración de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Al conmemorarse este domingo el Día Internacional del Migrante, el también coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática recordó que las y los migrantes representan no sólo un capital humano fundamental para la entidad, sino también puntal del desarrollo de nuestra economía. “El compromiso por la defensa de los derechos de nuestros connacionales es imperativo y debe ir a la par con el que año con año ellos tienen en materia económica con nuestro país”. Víctor Manríquez recalcó que la Organización Internacional para Migraciones ha informado que México-Estados Unidos es el corredor migratorio más transitado del mundo; a su vez el Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha referido que 11.8 millones de personas mexicanas, se encontraban viviendo fuera de México, de las cuales el 97.21 por ciento residían en Estados Unidos. “La respuesta tiene que ser recíproca, pues resultaría inconcebible pensar que mientras nuestros paisanos se la juegan día a día en Estados Unidos, el gobierno Mexicano no responde en la misma medida para defender sus derechos”. El legislador recalcó que la protección a nuestros migrantes debe ser de alto interés para el Gobierno Federal que, hasta el momento sólo se ha mostrado preocupado por atender y complacer la política migratoria de Estados Unidos, y no impulsar una propia que parta de velar por el respeto a los paisanos mexicanos.