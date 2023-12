México | Dos microsismo con magnitud de 3.2 y 2.4 en CDMX

Se registraron dos microsismos el día de hoy en Ciudad de México, el primer microsismo ocurrió a las 14:13 horas y el segundo a las 14:15 horas.

Apenas hace 3 días se habían registrado 3 microsismos en CDMX en la alcaldía Álvaro Obregón, donde solo hubo daños materiales.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, los dos microsismos que se presentaron hoy tuvieron como epicentro el noreste de la alcaldía Magdalena Contreras con magnitud de 3.2 Y el segundo al sur de la alcaldía Álvaro Obregón con una magnitud de 2.4.

No obstante, la alerta sísmica no se activó el día de hoy, debido a que dicha alerta no se activa con los microsismos por ser de baja intensidad, siendo estos menores a 3 y los sismos que activan la alerta tienen una magnitud mayor a 6.

Por el momento no se han reportado daños, aunque las autoridades hicieron un llamado para analizar las estructuras de sus inmuebles.