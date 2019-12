En México la educación sigue sin mejorar, ya que nuestro país permanece por debajo de la medida de las naciones evaluadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó el diputado Octavio Ocampo Córdova, integrante de la Comisión de Educación de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.



El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dijo que a pesar de que nuestro país no muestra mejoría educativa, la tendencia de recorte de recursos permanece intacta durante la actual administración federal, tal y como ocurrió durante el pasado Gobierno de la República.



Hizo mención que mientras en 2015 se destinaba el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto a la Educación Básica en nuestro país, para el 2017 ya había bajado al dos por ciento, porcentaje que permaneció durante 2018 y 2019, y que bajará para el 2020 a un 1.9 por ciento.



“En el periodo que corresponde de 2015 a 2020 el gasto en educación registra una tasa de variación negativa del -1.9 por ciento en promedio, las autoridades maquillan el hecho asegurando que en pesos se han inyectado más recursos, pero en términos reales la verdad es que no hay variación en la política de restricción al gasto educativo en el país”.



El legislador por el Distrito de Huetamo, refirió que esta disminución presupuestal no implica que haya un mayor aprovechamiento escolar, tanto que el reporte de la OCDE dado a conocer este mes evidencia como México no ha remontado el bajo nivel de aprobación en materias como lectura, matemáticas y ciencias.



“Lo más grave es que la OCDE detecta que las diferencias más bajas en esas tres áreas entre los estudiantes de alto y bajo rendimiento se localizan en México”.



Octavio Ocampo Córdova refirió que los datos de la Organización revelan que en matemáticas, el nivel mínimo necesario que deberían de tener el total de los estudiantes de 15 años es el nivel 2, sin embargo, en el caso de México sólo 44% de los estudiantes lo alcanzan, mientras que en los alumnos de países miembros de la OCDE, el porcentaje es del 75%, y el de los estudiantes de la Unión Europea es del 78%.