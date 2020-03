Mensaje del Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo

Muchas gracias compañeras y compañeros por acompañarnos.



Vamos a procurar en la medida de lo posible que sean virtuales como habíamos platicado por la naturaleza del tema, las invitamos y los invitamos por la naturaleza del tema.



Muchas gracias.



Lo que vamos a anunciar hoy es el Plan Económico para Proteger la Economía de las Familias en el Estado.



Quiero agradecerle a Raymundo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, además felicidades por su reciente nombramiento; a Juan Manuel Abud, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, a Alejandro presidente de Canirac, les agradezco que nos acompañen esta mañana.



Le agradezco también a Claudia Chávez, secretaria de Turismo en el Estado, al secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, a Jesús Melgoza secretario de Desarrollo Económico.



Gracias a todas y todos.



Hoy nos enfocaremos en el tema de la economía de las familias y el efecto que está teniendo y va a tener en sus bolsillos el tema de la contingencia, que como todos sabemos, los que más necesitan de nuestro apoyo son las familias.



Y la inmensa mayoría de las familias dependen, o de un empleo o de un pequeño negocio y a la vez, los que dependen de un empleo la mayoría lo hace en pequeños micro negocios y no quiere decir que descuidemos el resto, pero queremos enfocarnos mayormente en estos segmentos.



Estos segmentos empresariales, micro, pequeño son las que sostienen a Michoacán, los trabajadores que hay mayormente ocupados en estas empresas que se dedican al comercio, aquellas familias o pequeños empresarios que tienen una tienda, que se dedican a negocios de comida, que tienen un negocio de frutas, una tortillería, un taller mecánico, papelerías, pequeñas tiendas de ropa, y que todos sabemos que estos pequeños empresarios y sus familias viven literalmente al día.



Por eso, es que hoy anunciamos este Plan Emergente enfocado a apoyar a las familias, con el propósito de que no haya despidos de trabajadoras y trabajadores, que puedan sostener el nivel de empleo, que las familias tengan el menor impacto en sus ingresos, y que las pequeñas empresas tengan un soporte que les ayude durante la contingencia.



Este plan contiene diez medidas hacendarias y económicas.



Primero, medidas hacendarias:



· Se subsidiará el impuesto sobre nóminas, de los meses de marzo, abril y mayo, tratándose de restaurantes, hoteles, balnearios y agencias de viajes, para que mantengan los empleos y enfocados principalmente aquellas que tienen hasta 50 trabajadoras y trabajadores en la búsqueda de que no hagan despidos durante la contingencia.



· Se subsidiará el Impuesto Sobre Hospedaje y ese recurso se destinará al Fideicomiso de Promoción Turística, para reactivar al sector.



· Se condonan multas y recargos, por el pago extemporáneo de impuestos sobre extracción de materiales, impuestos sobre enajenación de vehículos de motor usado e impuestos sobre loterías, rifas y concursos.



· Se condonan multas y recargos, del 1 de abril al 30 de noviembre, por el pago extemporáneo de derechos vehiculares como: expedición de placas, expedición de tarjeta de circulación, refrendo anual de calcomanía y renovación anual de concesiones del servicio público.



· Se difiere hasta noviembre, el plazo para el pago de parcialidades de los créditos fiscales firmes correspondientes a impuestos estatales.



· Para proteger a la micro y pequeña empresa, se pagará de manera prioritaria a proveedores con adeudos hasta 250 mil pesos.



Segundo, en las medidas económicas impulsaremos el consumo de productos y servicios en el estado mediante:



· La vinculación de productores michoacanos con plataformas digitales para promover sus mercancías.



· La asesoría a las micro, pequeñas y medianas empresas y comercios de venta de alimentos, sobre el uso de plataformas digitales para servicio a domicilio.



· Convenios con asociaciones de taxistas, para el traslado de pedidos a domicilio y que éstos tengan un costo accesible.



· Pondremos en marcha, el Programa Abasto de la Canasta Básica para las Familias, que consiste en habilitar una plataforma digital para la compra, a un precio justo, de paquetes de alimentos y abarrotes, a tiendas y supermercados locales.



· Quedan cancelados, hasta el mes de julio, el pago de todos los créditos vigentes con SIFINANCIA.



· Anuncio la creación de un fondo por mil millones de pesos para otorgar créditos a las empresas familiares, micro y pequeñas; el monto de estos créditos será de de 6 mil, 50 mil y hasta 250 mil pesos, se darán estos créditos con periodo de gracia, con cero interés o en algunos casos con un interés simbólico.



Con estos créditos apoyaremos a más de 10 mil micro, pequeñas y medianas empresas como tiendas de abarrotes, negocios de comida, fruterías, tortillerías, talleres mecánicos, papelerías y tiendas de ropa, entre otras.



Estimadas amigas y amigos, lo he dicho varias veces, hacerle frente a esta pandemia, es un tema de responsabilidad y compromiso de todas y de todos.



Sin duda, las medidas que hoy estamos tomando y anunciando sientan las bases para la recuperación de mañana.



A los empresarios y empresarias michoacanas, a los trabajadores al servicio del Estado, del Poder Legislativo y a los del Poder Judicial, a las agrupaciones religiosas, al sector productivo, a las agrupaciones sociales, y a nuestros paisanos que viven aquí y van a Estados Unidos, les hago un llamado a la solidaridad.



Michoacán tiene grandes fortalezas, si nos organizamos, nos ordenamos y disciplinamos, esta etapa puede superarse y si entendemos que nos toca a todas y todos aportar algo, para que nadie se quede en el abandono.



Lo que viene es todo un reto como estado y como país, pero tengamos por seguro que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y enfocando nuestras energías en salir adelante.



Juntos y juntas, mantendremos a Michoacán de pie y con la cara en alto.



Y juntas y juntos vamos a salir adelante.



Para que todas estas medidas que hoy anuncio tenga soporte legal, voy a firmar el decreto correspondiente que habrá de publicarse el día de mañana para que tenga la validez jurídica correspondiente y que no quede sólo en un anuncio ante ustedes y ante quienes nos ven y nos escuchan.



Queda así plasmado en el decreto que he firmado y que se publicará el día de mañana y que podrán ustedes consultarlo para que para todas y todos tengan certeza de lo que hoy se está anunciando.



De mi parte es todo y muchísimas gracias.