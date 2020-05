Mensaje del Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo

Muchas gracias muy buenos días.



Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos.



Nos encontramos en esta bodega de aquí de la Unidad del Restablecimiento del Orden Público para dar formalmente el arranque del programa de Michoacán Alimenta.



Porque en el marco de las medidas que hemos venido puesto en marcha para cuidar la salud de la población de Michoacán, incluye que podamos habilitar a las familias, a las personas, sobre todo a aquellas que están en una condición de vulnerabilidad para que puedan quedarse aislados en su casa.



Como ustedes saben amigas, amigos, desde el 16 de marzo pasado iniciamos con el anuncio de medidas, todas con el único propósito de salvar vidas, me preocupa mucho la vida de mi gente, de nuestra gente, de las mujeres, los hombres, los niños del estado de Michoacán.



Y voy a hacer como gobernador, todo lo que esté a mi alcance para cuidar el propósito superior que es la salud y la vida de la población.



A partir del 16 de marzo se anunciaron una serie de medidas incluyendo la suspensión de clases una semana antes, los filtros sanitarios en las entradas a Michoacán, la gama de estímulos y apoyos al sector empresarial para evitar que se pierdan los empleos y la gente se quede sin ingreso, los apoyos a las pequeñas y medianas empresas.



Ha estado circulando ya bien, los créditos y microcréditos a muchos negocios que son los que generan la mayor parte de los empleos en Michoacán; hemos entregado en la semana que concluyó, casi 3 mil créditos, y vamos a seguir entregando en los días y semanas por venir.



También, el paquete de estímulos como el subsidio al Impuesto Sobre la Nómina, la eliminación de multas y recargos en las contribuciones que hacen los ciudadanos, periodos de gracia para que puedan cumplir con ello.



Y algo que en las últimas semanas pusimos en marcha que se denomina el aislamiento obligatorio. Se ha hablado por allí de manera desinformada de confinamiento, no hay confinamiento, es un aislamiento obligatorio para evitar la transmisión del contagio.



Consciente de que no es nada sencillo que alguien que tiene un empleo precario, o que se auto emplea, o que con el ingreso que tiene al día de eso se mantiene él y su familia, tendrá condiciones para quedarse en su casa, por eso la importancia de este programa que está muy bien diseñado.



Primero, vamos a atender a los enfermos, a los que están identificados por el sector Salud que están en una condición difícil porque están infectados y tienen que aislarse ellos y sus familias y, alguna otra condición grave de salud, estamos hablando de personas que son diabéticos, o hipertensos, que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, ya lo tenemos ubicado en el padrón de salud, y empezamos con ellos.



Segundo, todos los grupos en riesgos, hablo de mamás solteras, mamás lactantes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, etc, ese es el segundo grupo.



Tercero, los que tienen alguna vulnerabilidad por ingreso, ya decíamos un chofer del transporte público, mis amigos los músicos, los meseros, los boleros, las personas que tienen algún negocio en la vía pública.



Y, que al detenerse la dinámica ordinaria se quedan sin el ingreso y que entonces viene la preocupación de cómo mantener a su familia.



Entonces, estamos entregando a través de un esquema muy bien organizado el padrón que se ha venido elaborando a través de los distintos contactos, ya sea de internet, correos electrónicos, mensajes, llamadas, el mismo padrón que nos da la autoridad en Salud.



Total, que se ha ido conformando ese padrón y todos aquellos que fueron revisados y que se les entregó su folio les vamos a entregar su apoyo.



Para eso se constituyó un Comité Alimentario Estatal y 15 Comités Alimentarios Regionales para que la entrega sea muy transparente y que llegue a quien deba de llegar.



No voy a permitir que se lucre con la necesidad de la gente en una situación muy crítica, en el marco de la crisis de salud, de ninguna manera voy a permitir que se lucre con el dolor de la gente, con la preocupación y la angustia de la gente.



Por ello también he instruido para que quien haga la entrega correspondiente de los alimentos en el domicilio sea la Policía Michoacán, y previamente planeado por un Comité Regional en donde participan todos los actores para que nadie se quede fuera de opinar y se tenga la certeza de que es un programa transversal y totalmente transparente.



Es un esfuerzo muy grande que hace el gobierno del Estado para poder llevarles alimento.



En esta caja que les estoy mostrando van algunas indicaciones básicas de cómo debemos cuidar nuestra salud y cómo quedarnos en casa y no salir a calle, sobre todo las personas de mayor riesgo.



Tiene muchos productos, estoy viendo aquí sopa de distinta naturaleza, estoy viendo también pastas, lentejas, estoy pidiéndoles también a mis compañeros que, por ejemplo, la lenteja se les compre a los productores michoacanos, lo mismo que el arroz y el frijol en la medida de las posibilidades, no somos gran productor de frijol, pero sí somos gran productor de lentejas y productor de arroz.



Atunes, aceite; pensado para que una familia de 4 miembros pueda tener el alimento básico por lo menos un par de semanas, y, estaremos revisando en función de cómo funciona la enfermedad para que no les falte comida hermanas y hermanos.



Ese es el reto, que no les falte la comida, vamos a multiplicar nuestros esfuerzos, vamos a caminar junto con ustedes en esta circunstancia.



Hoy lo más valioso del ser humano tiene que aflorar, que es la empatía, la solidaridad y el amor a los otros, el cariño, el compromiso con los demás para que todas y todos salgamos adelante.



Porque al final de día, todas y todos somos Michoacán y juntos vamos a sacar adelante a Michoacán.



Muchas gracias queridas amigas y amigos.