Mensaje del Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo

Tema: Aumenta Silvano Aureoles 60% el sueldo a médicos y enfermeras

Morelia, Michoacán

13 de abril de 2020



Muy buenos días, este mensaje, quiero marcarlo, como uno de los más importantes que daré como Gobernador de Michoacán.



Porque la circunstancia que vivimos, amerita que replanteemos, y revaloremos a sectores clave de nuestra sociedad.



Hoy, la lección nacional, es que sociedad y gobierno, debemos reconocer más, a quienes están cuidando de nuestra salud.



Me refiero a las miles de doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, y personal de salud en general, que todos los días le hacen frente a este inédito y enorme desafío de la crisis sanitaria, por el Coronavirus.



Las doctoras y doctores, invirtieron muchos años de su vida al estudio, con un solo propósito: salvar vidas.



Lo mismo pasa con las enfermeras y enfermeros, que muchas veces no se detienen ni para comer, o para ver a su familia.



Y como lo hacen siempre, hoy todos ellos, hacen a un lado sus propios temores, para salvar vidas en esta contingencia.



Por ello, en los pueblos, comunidades, y municipios de Michoacán en general, los vemos con ojos de admiración y agradecimiento, pero sobre todo, los vemos con respeto, con mucho respeto.



Lo mismo para el Gobierno que yo encabezo, ustedes siempre han sido una prioridad.



Por ello, desde el inicio, hemos trabajado para mejorar su situación laboral: garantizando su salario y sus prestaciones.



Por ejemplo, algo inédito para los servicios de salud en Michoacán, es que, después de muchos años, logramos pagar la deuda de los terceros institucionales.



Segundo, hemos cuidado que no les falte su salario y sus prestaciones.



Tercero, dignificamos el ingreso de 400 compañeras y compañeros trabajadores de la salud.



Estos profesionales de la salud no son sólo un número, tienen rostro: son doctores que curan, son enfermeras que sanan, son químicos o radiólogos que hacen lo necesario para que todos recibamos atención.



Y son mujeres y hombres que también tienen familia.



Consciente de que aún nos falta mucho por hacer, hoy damos un paso más y muy importante.



Por ello, y por elemental justicia, a partir de hoy, el Gobierno que encabezo, en esta primera etapa, anuncia la homologación salarial de casi mil 500 trabajadores de la salud, en todo el Estado.



En términos prácticos, esto significa un incremento salarial del 60 por ciento.



Este incremento va dirigido, en este momento, principalmente a los que están en la primera línea de batalla frente al COVID-19.



Así mismo, hemos modificado y recodificado cerca de 100 trabajadoras y trabajadores, radiólogos, químicos, cirujanos dentistas, psicólogos, y nutriólogos, que han dejado de recibir sueldos por labores administrativas, y ahora se les reconoce su salario de acuerdo a su perfil profesional.



Como lo hemos venido precisando, vamos a utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para enfrentar los efectos de la epidemia.



Pronto daremos el siguiente paso, que será dar certeza laboral a todos y todas las trabajadoras de salud en el Estado.



También, le he solicitado al Gobierno Federal que haga lo propio y apoye a los Estados.



Necesitamos que lleguen ya los insumos: medicamentos, material de curación y material de protección para la emergencia.



Michoacanas y michoacanos, todo el personal de salud en el Estado, está preparado y organizado para salvar vidas.



Por ello, juntos, sociedad y gobierno nos corresponde asumir con responsabilidad esta emergencia; y por ello una vez más, hago el llamado a QUEDARNOS EN CASA, para evitar más contagios y con ello mantener nuestra capacidad hospitalaria.



Les recuerdo que ésta sana distancia no es ni será para siempre: todo indica que esto pasará, que es una medida temporal, así que pronto volveremos a encontrarnos.



Lo haremos con entereza, con dignidad, con la frente en alto, y muy orgullosas y orgullosos de que en Michoacán logramos vencer uno de los desafíos más grandes de nuestra historia.



Reitero el llamado a todas y a todos a ser más solidarios, a que expresemos la solidaridad y a la unidad de las michoacanas y michoacanos.



Porque estoy seguro, ¡Juntos lo vamos a lograr!



Muchas gracias.