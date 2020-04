Mensaje del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo

Presidente Andrés Manuel López Obrador, como usted sabe, el pasado 11 de febrero, Michoacán firmó su incorporación al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI.



Ese mismo día, le manifesté públicamente, que mi gobierno coincidía completamente con el suyo, en la gran aspiración de darle salud gratuita a todas las familias mexicanas.



Esa posición no ha cambiado, al contrario, hoy la reitero ante todos mis paisanos y sus familias, especialmente en estos momentos de dificultad por la crisis sanitaria que enfrentamos.



A su vez, en plena responsabilidad frente al pueblo de Michoacán, le hago una respetuosa solicitud, del tamaño que amerita la emergencia, para que la federación envíe de manera urgente a los estados, los medicamentos, insumos y materiales necesarios, para atender la contingencia.



Al día de hoy, en Michoacán le estamos haciendo frente a la contingencia con las reservas que programamos desde el año pasado, sin embargo, la emergencia requiere que empiecen a fluir los recursos extraordinarios, para atender la salud de las michoacanas y los michoacanos.



Como usted sabe, al firmar con el INSABI, los insumos médicos de Michoacán dependen absolutamente de las compras que haga el Gobierno Federal, a través del mecanismo de la compra consolidada; y en medio de esta contingencia, es necesario que las instituciones de seguridad social y los trabajadores y las trabajadoras tengan todo el material médico para su protección: es urgente blindarlos, pues serán ellas y ellos, quienes estarán en la primera línea combatiendo la contingencia.



Por eso, requerimos de su apoyo y respaldo, para que los estados no nos paralicemos por la escasez del material de salud.



Este llamado también es para el secretario de salud, Dr. Alcocer Varela, y para el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, Dr. Juan Antonio Ferrer.



En este momento, señor presidente, México necesita de una visión estratégica nacional.



Desafortunadamente, desde el inicio de la epidemia y hasta hoy, no ha existido una estrategia con objetivos claros, que sume e integre de manera precisa, los esfuerzos de la federación, los estados, los municipios y todas las instituciones.



Tampoco hemos logrado que los tiempos de actuación, y la visión del problema coincidan.



No se trata en este momento de que cada quien trabaje solo con lo que tiene y como pueda.



Mucho menos de atizar las contradicciones frente a la gran responsabilidad que tenemos de salvar vidas humanas.



Es momento, señor presidente, de hacer fuerza y unirnos, de sumar todos los esfuerzos que se puedan, de actuar como país, como nación, porque sólo de esa forma, lograremos mitigar el impacto de la pandemia sobre nuestro pueblo.



Estoy seguro que juntos y plenamente coordinados, federación, estados, municipios y todas las instituciones del estado mexicano, podremos hacerle frente y atender de manera exitosa, el gran reto que tiene México frente a sí.



En este marco, señor presidente, apenas el viernes pasado le solicité considerar 6 medidas financieras para aumentar de manera urgente, la limitada capacidad económica que tenemos los estados y municipios, frente a este tipo de emergencias y acontecimientos extraordinarios.



La adopción de estas medidas nos permitiría a los gobiernos locales, añadir de forma inmediata y trasparente, más dinero y recursos, para la atención médica de las familias michoacanas y la protección de los trabajadores de salud.



Confío sinceramente en que recibiremos respuesta de su parte, que contaremos con su apoyo.



Señor presidente, Michoacán le reitera una vez más, toda su disposición para sumar, pongamos en práctica, antes de que sea demasiado tarde, una estrategia nacional de coordinación que nos permita actuar como el gran país que somos.



México lo necesita y no podemos fallarle; y para hacerlo, usted y el país siempre contarán con Michoacán.



Muchas gracias.