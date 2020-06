Memo Pérez, ejemplo para la juventud michoacana

Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2020.- La mañana del 20 de agosto del 2008, México vivió con gran suspenso el camino a la medalla de oro por parte del michoacano Guillermo Pérez Sandoval, quien tras una gran batalla se consagró campeón de la categoría de 58 kilogramos en la disciplina de taekwondo dentro de los Juegos Olímpicos de Beijing.

El combate final ante el dominicano Yulis Gabriel Mercedes tuvo tintes dramáticos, ya que incluso tuvo que definir al ganador por decisión arbitral. Con la obtención del oro, el uruapense Guillermo Pérez terminó con una sequía de casi 8 años sin metal áureo y le dio a México, su décimo primera presea dorada en la historia de Juegos Olímpicos.

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) reconoce a los personajes que hicieron y hacen historia en el ámbito deportivo. Michoacanas y michoacanos que, con sus acciones, han demostrado que los límites no existen y que es posible alcanzar los sueños.

Es por lo anterior que, en esta ocasión, se recuerda la hazaña del extaekwondoín, quien ahora se desempeña como entrenador y que tiene como objetivo guiar a más deportistas aztecas a la gloria olímpica.

¿Qué significa el taekwondo para Guillermo Pérez?

“Para mí el taekwondo es parte de mi vida, que me ha ayudado a desarrollarme como persona. Sin duda para mí es algo fundamental, que forma parte de mí, que me ha ayudado a alcanzar sueños en lo deportivo y en lo personal”.

¿Cómo empezó el sueño olímpico?

“Desde pequeño que vi los Juegos Olímpicos de Barcelona y me di cuenta que el taekwondo me apasionaba, así que me enfoqué en lograr mis objetivos de incrementar mi nivel. Sabía que tenía que luchar mucho para poder llegar a selección y duré mucho tiempo para poder hacerlo, como cuatro o cinco años, pero lo conseguí y posteriormente logré el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos”.

¿Cómo fue el camino para alcanzar tu sueño olímpico?

“No fue nada sencillo. Tuve que luchar contra varias cosas. A veces sin apoyo, sin respaldo, solo el de la familia y todo eso me ayudó a forjar el carácter. El tener lesiones, el luchar contra corriente. Muchos me decían que no iba a poder, pero con trabajo, con dedicación, logré llegar a Juegos Olímpicos y hacer mi sueño realidad de subir al podio”.

¿Cuál consideras que fue la clave para poder subir al podio olímpico?

“Yo siempre creo que si realmente lo deseas con el corazón, lo puedes alcanzar y yo lo hice. El vivir cada momento intensamente, el disfrutar al máximo tu deporte y poco a poco van llegando los resultados, pero siempre tener esa entrega y disciplina”.

¿Cómo te consideras?

“Como una persona entregada, que siempre se enfoca en dar lo mejor y transmitirlo a cada una de las personas que está cerca de mí. Ahora como entrenador me gustaría luchar para dejar esa huella en mis alumnos; que me recuerden como una persona que siempre, en cualquier cosa que se desenvuelve, se entrega al máximo”.

¿Qué le falta por lograr a Guillermo Pérez?

“Quiero dejar una escuela importante en el taekwondo mexicano. Creo que estamos quedando a deber todavía, con el talento que tenemos en México es para tener aún más representación en Juegos Olímpicos. El tener un importante estilo de los guerreros mexicanos y por qué no estar después en una final olímpica con alguno de los guerreros de México, buscando la medalla de oro y conseguirla”.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes talentos que desean ser como tú?

“El trabajo de un deportista es el entregarse día con día al máximo para que poco a poco vaya logrando sus metas y con ello llegar a grandez hazañas. Invitarlos a que no desesperen, que se sigan preparando, enfocados en lo que desean y tener confianza en lo que hacen”.

Ficha Técnica:

Nombre completo: Guillermo Pérez Sandoval

Lugar de nacimiento: Uruapan, Michoacán

Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1979

Deporte: Taekwondo

Años en el tkd: 35

Logros:

Oro: Juegos Olímpicos Beijing 2008 en -58 kg. Gracias a Guillermo Pérez, México terminó con una sequía de casi 8 años sin obtener medalla de oro en Juegos Olímpicos.

Plata: Campeonato Mundial China

Plata: Campeonato Panamericano México