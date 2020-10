Mejoran condiciones de albergue indígena de Aquila

Morelia, Michoacán; a 13 de octubre de 2020.- Instalaciones hechas con tablas de madera y láminas, espacios reducidos, techos precarios y clases debajo de los árboles, son algunas de las condiciones que cambiarán para las niñas y niños que son atendidos en el albergue escolar indígena de la localidad de Motín del Oro, del municipio de Aquila, Michoacán.

En este lugar, 21 niñas y 29 niños recibían atención educativa, comían y dormían durante cinco días a la semana. A partir de este 13 de octubre, la realidad de este espacio educativo será otra.

En visita en ese municipio, Héctor Ayala Morales, secretario de Educación, entregó nuevas instalaciones en las que los estudiantes contarán con insumos básicos para su estancia en el lugar como: dormitorios renovados, literas, colchones, sábanas, almohadas y colchas, estufa, mesa de cocina, mesas y sillas para comedor, utensilios y enceres de cocina, aire acondicionado, ventiladores de techo, casilleros, caretas con lentes y material de limpieza.

Por lo anterior, el rostro y condiciones para la enseñanza-aprendizaje de este albergue hoy son mucho mejores que hace apenas unos meses.

Los albergues rurales e indígenas ofrecen servicios de estancia, dormitorio y asistencia educativa a hijos de familias que viven en localidades alejadas y de muy alta marginación, de modo que las niñas y niños vivan cerca de una escuela donde puedan continuar su trayectoria académica.

Por falta de recursos financieros, algunos albergues han sufrido descuidos y deterioros por muchos años. Por ello, a principios de 2020 se comenzó a desarrollar la Estrategia para Mejorar la Atención Educativa a Grupos Prioritarios que, con el apoyo de servidores públicos, ciudadanos y empresas, se ha iniciado la recuperación, mantenimiento y equipamiento básico de estos espacios.

Como el de Motín del Oro, la Estrategia cuenta con padrinos solidarios que contribuyen para preservar estos servicios, gracias a los cuales niños y jóvenes de las localidades con mayor marginación, tienen condiciones para seguir estudiando.

“Es momento de cumplir, de apoyar y de mejorar las condiciones de vida de los estudiantes que más lo necesitan y motivarlos a continuar preparándose para un mejor futuro. El antes y el después de Motín del Oro debe ser referente para la mejora de todos nuestros albergues. Con el buen desarrollo académico de nuestros estudiantes, los albergues deben ser prueba de que origen no es destino”, indicó el encargado de la política educativa en la entidad, durante su visita al albergue.

Con acciones como ésta, la SEE continuará impulsando la educación en los albergues escolares rurales e indígenas y acercará los servicios a niñas, niños y jóvenes de comunidades alejadas o de bajos recursos, con la finalidad de que no abandonen sus estudios y que, en todo Michoacán, la educación no se detenga.