Mejora tu hogar con un nuevo producto de financiamiento del Infonavit

Si entre tus objetivos para este año se encuentra reparar o mejorar tu vivienda, pero no lo has hecho porque no cuentas con el dinero suficiente o no te dan un crédito por no tener un empleo formal, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un nuevo producto de financiamiento para ti.

Se trata de mejOraSí, un crédito dirigido a personas que tienen ahorros en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit, pero dejaron de cotizar al Instituto.

Ventajas de mejOraSí:

No es necesario que actualmente cotices al Instituto.

El monto del financiamiento es de 4 mil 856 pesos hasta 139 mil 109 pesos.

Hay dos opciones de crédito: Solicitar hasta el 90% del ahorro que tengas en tu Subcuenta de Vivienda con mensualidades sin intereses. Solicitar hasta el 115% del ahorro que tengas en tu subcuenta de vivienda con una tasa de interés fija del 4%, sobre el total del crédito.

La edad máxima para contratarlo son 60 años.

El pago mensual se realiza de manera directa en bancos y establecimientos afiliados.

El plazo para pagar el crédito es de 5 años.

Cuenta con seguro de vida, incapacidad total y permanente.

En caso de que incumplas con el pago de tres mensualidades de forma consecutiva, el Saldo de la Subcuenta de Vivienda se utilizará para la liquidación anticipada del crédito.

Además, si vuelves a trabajar para alguna empresa, las aportaciones patronales que realice tu empleador o empleadora se aplicarán como abonos a capital.

Requisitos:

Tener ahorros en la Subcuenta de Vivienda de al menos 5 mil 400 pesos.

Estar registrado en una AFORE y autorizar la consulta a Buró de Crédito.

No estar pensionado.

Llenar un cuestionario socioeconómico.

Importante:

Para que puedas solicitar el crédito, debes habitar la vivienda en la que realizarás las mejoras o reparaciones y el inmueble debe estar a tu nombre o bien acreditar legítima tenencia de este.

Además, la casa debe estar ubicada en el país y ser de uso habitacional o mixto (que incluya uso habitacional).

Así que ya lo sabes, si trabajas por tu cuenta y actualmente no cotizas al Infonavit, pero tienes un ahorro en tu Subcuenta de Vivienda, puedes solicitar mejOraSí y con ello reparar, mejorar o remodelar tu vivienda.

Para solicitar este crédito sólo debes ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y en la sección Tramitar mi crédito seleccionar mejOraSí.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx.