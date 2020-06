Medidas preventivas, esenciales para la Nueva Convivencia

Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2020.- En la Nueva Convivencia, implementada por el Gobierno del Estado para la reactivación gradual de actividades, la corresponsabilidad de la población juega un papel fundamental para disminuir el riesgo de contagios por COVID-19.



Para lo cual es importante respetar las medidas sanitarias de quedarse en casa, cuidar la sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial, no compartir objetos como vasos, cubiertos y toallas.



Al toser o estornudar, taparse con un pañuelo desechable o el ángulo interno del codo, no saludar de mano, abrazo, ni beso y no tocarse la cara, ojos y nariz.



La limpieza y desinfección constante de superficies como mesas, escritorios, pasamanos, teclados y artefactos de uso diario, reduce las posibilidades de contraer y propagar enfermedades.



Usar correctamente el cubrebocas, verificar que esté ajustado firmemente, que cubra por completo de la nariz hasta la barbilla, no tocarlo constantemente y al retirarlo hacerlo sin tocar la parte de enfrente, así como lavarlo con agua jabonosa caliente y aplicar un desinfectante.



La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.