MC defiende las causas de los jóvenes: Andrea Orozco

Morelia, Michoacán 29 de junio de 2022.- En el marco de la presentación de la Convocatoria de Designación a Subdelegada/o de Jóvenes en Movimiento Michoacán; su delegada Andrea Orozco, mencionó que Michoacán y el resto del país viven un momento de fractura, en el límite para tomar diversas decisiones que cambiarán la vida y rumbo de las futuras generaciones.

En este sentido recalcó la necesidad de que estas decisiones que marcarán la economía, el medio ambiente, los derechos, el acceso a éstos, y las diversas esferas de la vida se estructuren desde la perspectiva de las juventudes.

Del mismo modo observó que las y los jóvenes no sienten una representatividad real en las políticas públicas actuales pues, dijo, “vemos programas clientelares que sólo buscan la captación del voto joven, pero sin resolver de raíz nuestras problemáticas; no hay acceso a la educación, la salud, condiciones laborales dignas, incluso la mayoría de las generaciones

que hoy son jóvenes no tendrán una pensión garantizada”.

Andrea Orozco consideró que la vieja política y sus actores han generado incertidumbre en

la vida de las juventudes, aseverando que actualmente el 40% de las personas desempleadas del país tienen menos de 29 años y las que sí cuentan con empleo es en

condiciones precarias, pues 7 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad.

La delegada de Jóvenes en Movimiento Michoacán enfatizó que mientras el discurso público y político se centra en un presente marcado por el pasado, o en repetir las mismas prácticas de esta pasado añejo, las y los jóvenes siguen siendo sólo botín electoral, pero sin

ser considerados para ocupar espacios de decisión donde puedan generar una agenda renovada y con visión de futuro.

Por ello, resaltó Orozco, que en Movimiento Ciudadano se ha establecido un

proyecto político de causas, donde las juventudes tengan un espacio para cambiar las

cosas y puedan demostrar que sí es posible hacer buena política y llevar la organización de un estado.

Puntualizó a su vez que desde la comisión estatal del movimiento naranja en Michoacán se da muestra de que este proyecto integra a las y los jóvenes, no sólo desde el discurso sino en los hechos; con dirigencias jóvenes, como la que encabeza Toño Carreño, así como con secretarios, delegados y regidores, algunos menores de veintinueve años.

Agregó, la representante de la delegación de Jóvenes en Movimiento en el estado, que por lo anterior el instituto político abre su convocatoria a ocupar el espacio de Subdelegación de Jóvenes, la cuál indicó, estará vigente a partir del día 01 de julio del presente año y cerrando el 31 del mismo mes.

“En nuestra página oficial de Movimiento Ciudadano Michoacán podrán encontrar la convocatoria, invito a todas y todos los jóvenes a participar en este proyecto y hacer valer la

voz de las juventudes, no olvidemos que la Evolución Mexicana será con las y los jóvenes, o no será” reiteró.

Así mismo el Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano Michoacán, Antonio Carreño Sosa, quien acompañó la presentación de la convocatoria, hizo hincapié en qué desde el instituto político que él representa permanecen las puertas abiertas para todas y todos los jóvenes que tienen ganas de cambiar las cosas en favor de las causas ciudadanas; “existen jóvenes que saben que sí hay de otra para hacer las cosas distintas, por eso les digo que aquí es el espacio para impulsar un proyecto donde las ideas de las juventudes sí tengan eco y nuestra agenda ciudadana defenderá su voz desde todos los espacios donde está el Movimiento Naranja” finalizó.