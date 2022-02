Matan a tiros al periodista Ernesto Islas Flores en Tijuana, era crítico de un exgobernador

Redacción VA.- El periodista Marcos Ernesto Islas Flores, de 30 años, fue asesinado en Tijuana en la madrugada de este domingo, días antes habría criticado al exgobernador Jaime Bonilla como “responsable” del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, con estas palabras:

Si legalmente, el ex gobernador Jaime Bonilla no resulta responsable del asesinato de su enemiga Lourdes Maldonado, socialmente sí lo es, porque debió cuidar y recomendar lo propio a la sucesora, ante la posibilidad de que se le atribuyan responsabilidades en caso de sufrir algún daño y sea uno de los sospechosos. Debió cuidar al enemigo, para no ser convertido en agresor.

El ataque ocurrió fuera de su propio domicilio, informó su padre, el también periodista Marco Antonio Islas Parra.

Los atacantes le dispararon en al menos cuatro ocasiones y dejaron un mensaje sobre “que llegó la nueva administración”, escribió Islas Parra en redes sociales.

Según el conteo de Artículo 19, solo en enero de 2022 fueron asesinados cuatro periodistas: Roberto Toledo (Michoacán), Lourdes Maldonado (Tijuana), Margarito Martínez (Tijuana) y José Luis Arenas (Veracruz); a la lista se suma el joven periodista Marco Ernesto.

CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS