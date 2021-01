Más de un millón 300 mil estudiantes retoman clases a la distancia

Morelia, Michoacán; a 11 de enero de 2021.- Este lunes regresaron a clases a distancia más de un millón 300 mil estudiantes de educación básica, media superior y superior, así como más de 46 mil docentes michoacanos.



Ante este retorno a las actividades escolares, el secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, informó que la modalidad a distancia a través de internet, radio y televisión continuará para todos los niveles educativos hasta que la autoridad en salud permita el regreso presencial. Lo anterior, debido al incremento en los contagios por COVID-19 en la entidad.



Asimismo, señaló que para las comunidades de alta y muy alta marginación, las autoridades educativas han entregado materiales de apoyo impresos y libros de texto, para dar continuidad al desarrollo académico de quienes más lo necesitan.



Para que la educación en Michoacán no se detenga, se adecuó el sitio https://aulas.see.gob.mx/, donde pueden consultarse horarios y programación de Aprende en Casa III, tutoriales, libros de texto, entre mucha más información.



Además, Ayala Morales informó que se mantienen a disposición de docentes y alumnos de forma gratuita las herramientas de Google for Education.



El titular de la SEE, agregó que para inhibir el abandono escolar, se ha desarrollado en el estado la estrategia Educación Solidaria con el que, gracias al apoyo de la sociedad civil, se trabaja la iniciativa “Ve por ellos” para promover la permanencia en las aulas, con componentes que incluyen la dotación (por donación) de equipo y herramientas de estudio y el seguimiento de su permanencia en la escuela.



Con ello, se han entregado más de 3 mil equipos o dispositivos electrónicos a estudiantes que más lo necesitan, “la pandemia no debe ser motivo para que los niños, niñas y jóvenes abandonen la escuela”, recalcó.



Finalmente, Ayala Morales, hizo un llamado a alumnos, docentes y padres de familia a extremar medidas, conocer los riesgos y precauciones frente a la pandemia.